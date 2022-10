Ustanovitelj Duola Dušan Olaj v boj za piranskega župana

»V kandidaturo sem šel, ker se umikam iz posla,« je napovedal Dušan Olaj, ustanovitelj podjetja Duol iz Brezovice pri Ljubljani, ki proizvaja napihljive hale. Za piranskega župana kandidira v imenu stranke SD, v katero je že več let vključen. Po njegovih besedah je s podjetjem v tridesetih letih uresničil svoje cilje, saj so na svojem področju v samem svetovnem vrhu, zdaj pa vajeti predaja sinu. »Ostaja mi čas, ki ga lahko izkoristim drugje,« je pripomnil.

Prepričan je, da piransko občino pozna zelo dobro, saj ga menda ni kotička, ki ga ne bi pretekel ali prekolesaril. Šport in kvaliteta življenja sta za predsednika Triatlonske zveze Slovenije tudi glavna razloga, da se je iz Ljubljane, kjer je – kot je omenil – vse prodal, dokončno preselil v Sveti Peter, kjer ima že dvajset let hišo. Če je prej kraj spoznaval kot vikendaš, ga zadnji dve leti kot domačin. In tu namerava ostati.

Povabilo start-upom za oživitev mesta

Zagotovil je, da se zaveda, da občina ni podjetje, vendar je prepričan, da se z dolgoročnim pogledom in soglasjem glede nujnih zadev lahko stvari premakne naprej. »Nikoli nisem naredil nič na silo. Začnemo lahko z majhnimi koraki – kot je, denimo, umik talnih luči s pločnikov in kolesarskih poti, ob katerih sem se tudi sam večkrat spotaknil in celo padel, tako kot številni drugi pešci in kolesarji,« je navedel.

Podjetje Duol, ki proizvaja napihljive hale, je na svojem področju v svetovnem vrhu, pravi ustanvitelj Dušan Olaj. FOTO: Duol

Občinska proračunska sredstva, ki so omejena, po njegovem niso problem. »Za rešitve številnih težav, ki jih vsakodnevno opažam bodisi v prometu bodisi drugod, ni treba veliko denarja,« je prepričan. Pri tem pa doda, da gre pri financiranju projektov računati tudi na evropska sredstva, kar so že v Duolu znali dobro izkoristiti. Olaj meni, da je za oživitev mesta treba poskrbeti s povabilom mladim podjetnikom in start-upom, saj so številni lokali prazni. »Ni treba graditi velikanskih hal, tehnološki park lahko ustvarimo tudi drugače,« je pojasnil. Glede na prihajajočo energetsko krizo pričakuje, da se bo morala tudi občina odzvati in pomagati občanom, med prioritetami pa je omenil tudi skrb za starejše.

O tem, ali bi župansko funkcijo prevzel profesionalno ali ne, se še ni odločil. Ali ne daje to vtisa, da se zadeve loteva nekoliko manj resno? »Če je to videti tako, pa bom profesionalni župan,« odvrne. Sicer pa zagotavlja, da je z dobro ekipo mogoče učinkovito delovati v obeh primerih. »Moja prednost je, da prihajam povsem neobremenjeno. Ne iščem nove službe, saj lahko živim od rente, menim pa, da lahko s svojimi izkušnjami pripomorem k razvoju kraja,« je zagotovil.

Gneča za piranski županski stolček

Po do zdaj znanih podatkih so kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah v piranski občini že napovedali aktualni župan Đenio Zadković z Zvezo za Primorsko, piranski občinski svetniki Andrej Korenika, Robert Fakin (oba s svojo listo), Kristijan Cerovac (GZOP) in Vojko Jevševar (SDS), mestni redar Miha Tomše (s svojo listo). Med imeni za kandidate se omenja tudi direktorja Okolja Piran Gašparja Gašparja Mišiča, piransko podžupanjo Manuelo Rojec, ki naj bi predstavljala Gibanje Svoboda, in jadralca Mitjo Margona (s svojo listo).