V 25 letih bi lahko podnebne spremembe v revščino pahnile 158 milijonov žensk

Danes obeležujemo mednarodni dan žensk na podeželju, s katerim se priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine. Letos je v ospredju zavedanje, da ženske na podeželju ohranjajo naravo za našo skupno prihodnost.

Letošnji mednarodni dan žensk na podeželju »vabi vse deležnike, da pozdravijo bistveno vlogo žensk na podeželju pri krepitvi odpornosti na podnebne spremembe, ohranjanju biotske raznovrstnosti in skrbi za zemljo«, so zapisali pri ZN, ki so mednarodni dan žensk na podeželju razglasili leta 2008.

Kot so poudarili, je veliko stvari, ki jih je treba zaščiti in obnoviti. Podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in degradacija tal so namreč pomembno vplivale na pravice, odpornost ter sredstva žensk in deklet na podeželju. Najnovejša raziskava agencije ZN za ženske ocenjuje, da bi do leta 2050 podnebne spremembe lahko po najslabšem možnem scenariju v revščino pahnile še do 158 milijonov žensk in deklet ter v pomanjkanje hrane 236 milijonov žensk in deklet.

Kljub temu da ženske na podeželju skrbijo za življenje na planetu, je njihov nadzor nad zemljo, ki jo obdelujejo, omejen ali zanikan. Za vsak dolar, ki ga moški zasluži v kmetijski proizvodnji, ženska zasluži le 82 centov, so navedli.

Ob tem ZN vse vabijo k promociji pravic žensk na podeželju, krepitvi njihovega glasu in sprejemanju konkretnih ukrepov v podporo njihovi »nepogrešljivi vlogi pri oblikovanju pravičnejšega, enakopravnejšega in trajnostnega sveta za vse ljudi in planet«.

Zamisel o mednarodnem dnevu žensk na podeželju je nastala na svetovni konferenci o ženskah na Kitajskem leta 1995. Predlagali so 15. oktober, dan pred svetovnim dnevom hrane.