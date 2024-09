Varen in dostopen splav je enako pomemben kot varen porod

V nadaljevanju preberite:

Osemindvajseti september je svetovni dan varnega splava. Ne glede na različno dostopnost do varnega splava po svetu ostaja del naše realnosti in ena najpomembnejših sestavin enakopravne in pravične družbe, ki bi morala biti dostopna vsem ženskam. V Sloveniji dovoljena splavnost na tisoč žensk v rodni dobi ostaja nizka, in sicer 7,1, kar nas uvršča med najrazvitejše države na svetu.

V državah z restriktivno politiko glede odločanja o lastnem telesu ženske umirajo, ker jim varen splav ni dostopen. Na Poljskem in na Malti, v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, če naštejemo le nekaj evropskih držav, ženske zaradi zakonskih prepovedi ali sklicevanja na ugovor vesti težko opravijo splav, Slovenija pa na drugi strani ostaja svetel zgled spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Na ugovor vrsti se pri nas sklicuje 1,4 odstotka aktivnih ginekologov in ginekologinj.