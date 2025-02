V Botanični vrt na belo preprogo iz zvončkov

Navadni mali zvonček, Galanthus nivalis, bo tudi letos osrednji »lik« festivala, ki ga od petka, 28. februarja, do nedelje, 2. marca, že desetič zapovrstjo organizira Botanični vrt v Ljubljani. Častno pokroviteljstvo nad jubilejnim festivalom je prevzela predsednica države dr. Nataša Pirc Musar.

Izmed 23 opisanih vrst malih zvončkov pri nas raste le Galanthus nivalis. V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ki je edini, ki zvončke lahko vzame iz narave, jih razmnožuje in prodaja naprej, kot je v Delu pisala Tina Podobnik, imajo v bogati zbirki okrog sto njegovih opisanih mutacij, različic, ki so jim v botaničnih krogih priznali status samostojnih sort. V Botaničnem vrtu so se začeli z zvončki načrtno raziskovalno ukvarjati leta 2000, danes je v zbirki že 8500 zvončkov z vseh koncev Slovenije.

Na tokratnem festivalu bodo predstavili nove sorte in še neopisane različice navadnega malega zvončka. Zvrstilo se bo tudi nekaj predavanj, katerih osrednja tema bodo zvončki. Za najmlajše pripravljajo raziskovalno beležnico za samostojno raziskovanje vrta in možnost nagrad, na voljo pa bodo tudi različne delavnice in poslikava obraza.

Zvonček. FOTO: Igor Modic

V času festivala vsem otrokom, ki pridejo zamaskirani v zvončke, pripada brezplačna udeležba na katerikoli delavnici.

Jutri, v petek, bo od 10. do 18. ure, v soboto in nedeljo pa med 10. in 17. uro, odprta prodajna razstava zvončkov, na katero je vstop prost. V petek ob 15. uri bodo predstavili zbirko varietet navadnega malega zvončka. Že ob 16. uri sledi sprehod skozi pomladno obarvan botanični vrt, kjer bo mogoče spoznati različne vrste in sorte zvončkov ter druge spomladanske rastline.