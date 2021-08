V četrtek potrdili 333 novih okužb

Ob 2481 PCR testih so včeraj potrdili 333 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih je 13,4-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. V četrtek je bilo potrjenih 48 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej, tudi delež pozitivnih testov je bil za 3,6 odstotne točke nižji.Včeraj je bilo opravljenih še 25.461 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 2992 aktivnih primerov okužb, sedemdnevno povprečje znaša 261,7 – v primerjavi z dnevom prej se je povečalo za 20, 14-dnevna incidenca pa znaša 141,9, to je devet več kot dan prej.V bolnišnični oskrbi je 54 bolnikov s covidom-19, od tega jih je na intenzivni negi 12, kar je dva več kot dan prej. Včeraj življenja ni izgubil noben bolnik s covidom-19, v Sloveniji pa je sicer od začetka epidemije marca lani umrlo 4438 ljudi. V Sloveniji je polno cepljenih 867.369 ljudi oziroma 41,1 odstotek.Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je včeraj objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, na katerem je po novem cela Slovenija obarvana oranžno. Tudi v delu Hrvaške se epidemiološke razmere slabšajo, saj po novem oranžen tudi severni del države.