Nov dom SeneCura v Pivki, ki lahko sprejme 65 stanovalcev, bi moral začeti delovati junija, a so njegovo odprtje prestavili okvirno na jesen. Vzrok je, da jim ne uspe dobiti delavcev. Doslej so zaposlili le vzdrževalca in eno strežnico. Direktorica in socialna delavka v skladu z modelom grozda manjših domov skrbita tudi za enoti podjetja SeneCura v Komendi in Žireh. V pravkar zgrajenem domu so sicer nameravali zaposliti 35 ljudi.

Kakšni so podatki koprskega zavoda o zaposlovanju glede kadrov v socialnem varstvu? Kaj o pomanjkanju kadrov menijo v strokovnih združenjih?