DSO so v časovni stiski zaradi naložb

V 16 domovih za starejše, ki so leta 2021 uspeli na evropskem razpisu, pospešeno obnavljajo in gradijo, zato da bi stanovalcem zagotovili boljše bivanjske pogoje. Prvi projekt, Dom Tisje, je že zaključen, drugje pa računajo, da bodo naložbe – razpisanih je bilo skupno 93 milijonov evrov – kljub časovni stiski in veliko višjim stroškom, kot so jih upoštevali na začetku, uspešno izpeljali do konca.