Podeljevanje letošnjih nagrad v znamenju vojne v Gazi

Vojna v Gazi je bila v središču ponedeljkove podelitve Pulitzerjevih nagrad, saj so nekatere najbolj odmevne nagrade dobili novinarji in mediji za poročanje o spopadu med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Časnik New York Times je prejel Pulitzerjevo nagrado za mednarodno novinarstvo za poročanje o vdoru Hamasa na jug Izraela 7. oktobra ter o izraelskem povračilnem napadu na Gazo. Za delo v zvezi z vojno v Gazi je nagrado v kategoriji novinarske fotografije prejela tiskovna agencija Reuters.

»Ta konflikt je zahteval tudi življenja pesnikov in pisateljev,« je ob podelitvi pojasnil odbor za podelitev Pulitzerjvih nagrad na newyorški univerzi Columbia, ki jo poleg drugih po ZDA pretresajo protesti študentov proti vojni v Gazi. Dva urednika študentskega časopisa Columbia sta tako v članku konec prejšnjega tedna obtožila upravo univerze, da zatira novinarsko delo študentov.

S Pulitzerjevimi nagradami so bili nagrajeni tudi ameriški novinarji, ki so raziskovali delo otrok migrantov, rasne razlike v ameriškem pravosodnem sistemu in nasilje z orožjem.

Avtorica Jayne Anne Philipps je prejela nagrado za najboljše leposlovje za roman Nočna straža, ki govori o materi in hčeri po ameriški državljanski vojni. Nagrado za najboljše neleposlovno delo je prejel Nathan Thrall za knjigo Dan iz življenja Abeda Salame. Anatomija tragedije v Jeruzalemu.

V redakciji New York Timesa v New Yorku. FOTO: Sara Krulwich/New York Times via Reuters

Prestižno nagrado za javno službo je dobil medij ProPublica za razkritja o tem, kako vrhovni sodniki ZDA prejemajo darila od milijarderjev. Razkritje je odmevalo, posledic za sodnike pa ni bilo. Nagrade za svoje delo so prejeli tudi sodelavci časnika Washington Post in tiskovne agencije AP.

Pulitzerjeve nagrade podeljujejo od leta 1917, nagrajenci v vsaki do skupno 15 kategorij pa so prejeli po 15.000 dolarjev, z izjemo ProPublice, ki je dobila zlato medaljo.