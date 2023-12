V EU vsakih enajst sekund odkrijejo nov primer raka

Ni vseeno, kje živiš, ko zboliš za rakom, saj se možnosti za preživetje s tako diagnozo po evropskih državah bistveno razlikujejo. Z evropskim načrtom za premagovanje raka želijo te razlike zmanjšati in pospešiti druge ukrepe, ki bi prispevali k upadu primerov raka in njihovemu zgodnejšemu odkrivanju.

Manfred Weber, poslanec evropskega parlamenta iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), čigar ideja iz leta 2019 o skupnem boju proti raku je dve leti kasneje vodila do krovnega evropskega načrta Europe's Beating Cancer Plan (EBCP), je na 5. letnem Evropskem forumu o raku, ki je pred nedavnim potekal v Bruslju, opozoril na veliko breme. »Podatki za članice EU kažejo, da bo pri enem od treh moških in pri eni od štirih žensk diagnosticiran rak, preden bo dopolnil ali dopolnila 75 let.