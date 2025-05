V Franciji prijeli budističnega vodjo, obtoženega zlorab otrok v Sloveniji

Po poročanju Dnevnika so Ronana Chatellierja, nekdanjega vodjo budistične skupnosti v Ljubljani, ki se je več let izmikal sojenju zaradi hudih obtožb spolne zlorabe otrok, na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali v Franciji. Ljubljansko okrožno sodišče je nalog izdalo marca, da bi zagotovilo njegovo navzočnost na glavni obravnavi, potem ko se je Chatellier vabilom vztrajno izogibal s trditvami o slabem zdravstvenem stanju, čeprav je sodni izvedenec ocenil, da je za sojenje sposoben.

Chatellier je po tem, ko so se proti njemu pojavile prve resne obtožbe in je bil za kratek čas celo priprt (a izpuščen po umiku ene od ovadb), pred več kot desetletjem zbežal v rodno Francijo. Od takrat se je slovenskim sodiščem uspešno izogibal z nenehnimi zdravniškimi opravičili.

Kljub temu da je francoski sodni izvedenec po pregledu njegove dokumentacije in pogovoru z njim ocenil, da mu zdravstveno stanje dopušča potovanje iz Francije v Ljubljano in aktivno udeležbo na sojenju, je Chatellierjev zagovornik Matija Vičar na sodišču še pred kratkim predstavljal nove zdravstvene težave.

Med drugim, da je bil obtoženi na CT-preiskavi zaradi bolečin v hrbtenici, ki menda zahtevajo operacijo, poleg tega pa da kaže znake začetka Alzheimerjeve bolezni. Zaradi njegove konstantne odsotnosti se glavna obravnava v Ljubljani ni še niti začela.

Evropski nalog za prijetje in predajo je sodni senat pod vodstvom sodnice Vesne Rom odredil marca letos, potem ko je tožilstvo to predlagalo kot edini način za zagotovitev njegove navzočnosti. Na podlagi ocene francoskega izvedenca je senat zanj odredil tudi pripor, ki pa ob zadnjem naroku še ni bil pravnomočen, saj ga Chatellier še ni prejel in bi se nanj lahko pritožil.

Hude obtožbe

Tožilstvo Chatellierju očita več kaznivih dejanj: spolni napad na otroka, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja ter prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva. Med žrtvami sta njegova posvojenca.

Danes 30-letnica, ki jo je Chatellier leta 2003 kot desetletno deklico posvojil iz sirotišnice v Sankt Peterburgu, je javno spregovorila, da jo je spolno zlorabljal dolgih sedem let. Povedala je, da sta bila manipulacija in nadzor nad vsakim njenim korakom hujša od same spolne zlorabe. Pri petnajstih letih je z njim celo zanosila, primer pa je policiji prijavila njena ginekologinja.

Druga javno izpostavljena žrtev je njen polbrat, Američan, ki ga je Chatellier menda začel zlorabljati pri osmih letih, ko je njegova mati prosila guruja, da bi nekaj časa skrbel zanj. Deček ga je prvič prijavil leta 2012, a so ga, po besedah oškodovanke, Chatellierjevi sledilci in sam Chatellier pod hudim pritiskom prepričali, da je ovadbo umaknil.

Dan kasneje je deček celo sam sebe ovadil zaradi krive ovadbe, zaradi česar so Chatellierja izpustili iz pripora, on pa je kmalu zatem zapustil Slovenijo. Tretja žrtev je domnevno bila mladoletna udeleženka programa v budistični kongregaciji, ki ga je prijavila po prvi dečkovi ovadbi; kasneje je ovadbo sicer umaknila, a je tožilstvo pregon nadaljevalo po uradni dolžnosti.