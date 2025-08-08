Sindikalni organizaciji v Italiji razburili žaljivi napisi na konzulatu

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90) ter največja in najstarejša sindikalna zveza v Italiji, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) sta danes v skupni izjavi izrazili globoko zaskrbljenost in ogorčenje zaradi žaljivih napisov na vhodu slovenskega generalnega konzulata v Trstu.

»Z globoko zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremljamo nedavne dogodke, ki kažejo na naraščajočo nestrpnost do slovenske skupnosti v Italiji,« sta organizaciji zapisali v skupni izjavi. Opozorili sta, da gre za sovražna dejanja, usmerjena proti Slovencem v Italiji.

Prvi žaljiv napis na sedežu generalnega konzulata v središču Trsta se je pojavil v torek zjutraj. Na plakatu, napisanem z roko s flomastrom in pritrjenem z rdečim lepilnim trakom na tablo vhodnih vrat, je pisalo »Consolato dei Slavi di merda« (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev).

V sredo pa se je nato na vhodu pojavil nov nespodoben napis, na njem je pisalo »Consolato della corruzione« (Konzulat korupcije).

Tega ni več mogoče obravnavati kot osamljene izgrede

Kot sta sindikalni organizaciji opozorili v skupni izjavi, takšnih dejanj ni mogoče več obravnavati kot osamljene izgrede, temveč kot skrb vzbujajoč vzorec sovražnosti, ki zahteva odločen odziv oblasti in širše družbe.

Izrazili sta razočaranje nad porastom sovražnega govora, rasizma in ksenofobije. Kot sta še zapisali v izjavi, so napadi na manjšine, migrante in druge ranljive skupine nevaren premik v družbenem ozračju in ogrožajo temeljne vrednote demokracije, človekovih pravic in kulturne raznolikosti.

Dodali sta, da jih tovrstna dejanja spominjajo na temna poglavja evropske zgodovine, ki so v sodobni družbi nesprejemljiva, in pri tem pozivata vse pristojne, da strahopetna dejanja odločno obsodijo, temeljito preiščejo in ustrezno sankcionirajo.