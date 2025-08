Markeš: Slovenci so bili žrtve fašizma v najbolj kemično čisti in kruti obliki

Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš v podkastu Od srede do srede tokrat spregovorita o nogometni tekmi, kjer je sodnik od koroških Slovencev zahteval, da govorijo nemško. V nadaljevanju analizirata trenutno družbeno-politično atmosfero in dogajanje v Gazi.

Pogovor začneta z vse pogostejšimi sovražnimi dejanji proti Slovencem, ki živijo na mejnih območjih, ne le na Koroškem, temveč tudi v Trstu, kjer so po besedah Markeša »objestneži in mamini sinčki fašističnih mater« na slovenski konzulat izobesili žaljiv napis o Slovanih. Komentatorja izpostavljata, da je v Trstu kljub temu, da številna severnoitalijanska mesta Benita Mussolinija odstranjujejo s seznama častnih občanov, duce še vedno častni občan.

»Slovenci so bili žrtve fašizma v najbolj kemično čisti in kruti obliki,« pravi Markeš in dodaja, da so Slovenci na Koroškem zgodovinsko ljudstvo s svojimi pravicami, ki se ne sme uklanjati nacističnim težnjam. Poleg tega verjame, da je Avstrija kot celota sicer demokratična država, a poudarja, da Koroška sama po sebi predstavlja problematično območje prav zaradi zavržnih dejanj, kot denimo ravnanje sodnika na nogometni tekmi.

Gre za območje, kjer jim ni uspelo izkoreniniti nacionalističnega zla, pojasni Markeš in spomni na zločin nad civilisti na domačiji Peršman, kjer so nacisti pobili celotno slovensko družino, vključno z otroki. Žerdin ob tem opozori, da so prav tovrstni zločini nekaj, kar spremljamo vsak dan na drugem bregu Sredozemskega morja in kar večina sveta opazuje s stranskega tira. V Sloveniji sicer vršimo dovolj pritiska na oblast od spodaj, da se pristojni organi na to tudi odzovejo, drugače pa je z Evropsko unijo, analizirata komentatorja.

»Evropska unija je hipokritična, kar se tiče političnega establišmenta, ker so v ozadju gospodarski interesi,« pravi Markeš. Ljudem očitno ni vseeno, saj protesti proti dogajanju v Gazi potekajo povsod po svetu, medtem ko je politična elita moralno bankrotirala, še izpostavlja.

Sprememba lahko pride le od spodaj navzgor

Osebje Evropske komisije je v Bruslju zagrozilo s stavko, če funkcionarji Evropske komisije ne bodo začeli ravnati drugače. Komentatorja odločitev osebja pohvalita in skleneta, da lahko sprememba pride le od spodaj navzgor. »Izrael je kot sionistični projekt že mrtev,« pravi Markeš. Svetovne velesile, kot sta Združeno kraljestvo in ZDA, napovedujejo priznanje Palestine, a obenem Izraelu pošiljajo orožje.

Nemogoče se bo vrniti na temelje, ki so jih postavili leta 1948, saj se svet preureja na popolnoma novi osnovi, povzame Markeš in doda, da sta največji dokaz za to Kitajska, ki raste, in ZDA, ki propadajo.