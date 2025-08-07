  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Rumenega kartona zaradi govora slovenščine niso preklicali

    V klubu zgroženi, pravico bodo iskali pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).
    Na petkovi tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini. FOTO: Bernd Stefan
    Na petkovi tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini. FOTO: Bernd Stefan
    STA
    7. 8. 2025 | 15:43
    7. 8. 2025 | 15:56
    3:18
    Nogometna zveza na avstrijskem Koroškem v sredo ni preklicala rumenega kartona, ki ga je prejel eden izmed trenerjev kluba SAK Celovec. Kot so pojasnili, kartona namreč sodnik ni podelil zaradi rabe slovenščine, pač pa zaradi nešportnega vedenja. V klubu so nad odločitvijo zgroženi, pravico bodo iskali pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).

    Iz zapisnika disciplinske komisije nogometne zveze je razvidno, da kartona niso preklicali, ker da je bil ta podeljen zaradi »nešportnega vedenja med tekmo (glasnega verbalnega napada trenerja vratarjev proti igralcu nasprotne ekipe) in ne, ker je del pogovora potekal v slovenščini«.

    Po škandalu na tekmi: nerad in pod prisilo je stranski sodnik priznal napako

    »V koroški nogometni zvezi se ure še vedno vrtijo po starem vzorcu!« so v odzivu danes zapisali pri Slovenskem atletskem klubu Celovec. V zapisu na omrežju facebook so se spraševali, ali je pritožba proti sklepu regionalne nogometne zveze sploh smiselna. Pravico bodo morali po lastnih besedah iskati pri Uefi.

    »Zato naj nad Koroško za vedno žari RUMENI KARTON za uporabo slovenskega jezika, in naj ostane viden SPOMENIK za krivičnost na Koroškem, ki se dela koroškim Slovencem,« še piše v objavi.

    Na petkovi tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in mu dejal, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek.

    Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško, in ne slovensko. Smrečniku je nato pokazal rumeni karton, so pojasnili pri klubu.

    Škandal na tekmi: Tukaj se govori nemško, ne pa slovensko!

    Na incident so se odzvali številni športni in politični akterji, vključno s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom.

    »Lahko potrdimo, da se je predsednik Uefe neposredno pogovoril z vodilnimi predstavniki avstrijske nogometne zveze (...) Rezultat so konkretni ukrepi, formalna preiskava in opravičilo ustreznih organov,« so v torek sporočili iz Uefe.

    Dodali so še, da »sta odprtost in spoštovanje osnovna dejavnika evropskega nogometa«. Nikomur se ne sme preprečiti, da bi govoril v maternem jeziku, še posebej ne na nogometnem igrišču, kjer poudarjamo različnost in vključenost, so sporočili.

    Koroška nogometna zveza je proti sodniku sicer sprožila disciplinski postopek. »Takšni dogodki, kot je bil včerajšnji, se ne smejo ponoviti,« so takrat poudarili.

    Nogometni incident je posebej odmeval, ker se je zgodil manj kot teden dni po raciji na antifašističnem taboru blizu Železne Kaple v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju. Obsežna policijska operacija je močno pretresla slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem, med drugim zato, ker se je zgodila na kraju, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin.

