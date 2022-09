V koprskem pristanišču odkrijejo na tone drog

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je pred tremi leti odmevala vest o rekordnem zasegu drog v Sloveniji – v koprskem pristanišču so odkrili 730 kilogramov heroina v kolutih polietilenske folije – postajajo večstokilogramske tovrstne najdbe že skoraj običajne. Kriminalne združbe si privoščijo vse obilnejše pošiljke prepovedanega blaga. Razlogi so predvidoma večja proizvodnja drog, nižje cene, ki jih v primerjavi s preteklostjo dosegajo na črnem trgu, in kot posledica tega preusmeritev v priročnejši pomorski promet.

Iz podatkov in letnih poročil finančne uprave (Furs) med drugim izhaja, da so njihovi pripadniki skupaj s policisti v vsem letu 2019 v koprskem pristanišču odkrili skoraj 45 ton prepovedanih drog, kar je daleč izstopajoče. Predlanskim so preprečili, da bi v državo prišlo več kot 12 ton GBL (gama-butirolakton), tako imenovane droge za posilstvo ali tekočega ekstazija, ki je prav tako pripotoval po pomorski poti. Lani so pri pregledu pristaniških zabojnikov v petih primerih odkrili skupno nekaj manj kot 738 kilogramov kokaina, v notranjosti pa v povezavi s tovorom, ki je prispel skozi Luko Koper, v dveh primerih še 516 kilogramov te droge. Poleg tega so v preteklem letu v enem primeru odkrili 216 kilogramov heroina. Letos pa so skupno zasegli slabe pol tone kokaina. Kot kažejo študije, ki sta jih opravila Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europol, se v zadnjih dveh letih močno povečuje predvsem tihotapljenje kokaina, ki večinoma prihaja iz Srednje in Južne Amerike.