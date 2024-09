V Kopru pozdravili tisočo potniško ladjo

Koprsko pristanišče je danes obiskala tisoča potniška ladja, odkar je začel delovati potniški terminal, leta 2005. Obeležitve dogodka se je udeležil tudi kapitan te ladje, Vicente Amicone, ki poveljuje velikanki Norwegian Pearl; ta je Slovenijo med vsemi križarkami letos obiskala največkrat. Prihodnje leto se bo lahko privezala že na nov potniški terminal.

»Potnike smo vkrcali v Trstu, nato smo odpluli v Reko, danes smo v Kopru, sledi Dubrovnik, grški otoki - Krf, Santorini, Mikonos - in nato nazaj proti Zadru ter izkrcanje v Trstu,« je potovanje povzel kapitan Norwegian Pearl Vicente Amicone. Od konca maja do začetka novembra to pot opravljajo na približno vsakih deset do 15 dni. Prihodnje leto pa se spet vrnejo. Z njimi potujejo večinoma državljani ZDA, Kanade, Avstralije, Velike Britanije, nekaj pa je tudi Portugalcev in Brazilcev.

Lani sprejeli milijontega potnika

Luka Koper, ki upravlja s koprskim potniškim terminalom, je pred enim letom slovesno sprejela milijontega ladijskega potnika, danes pa so zaznamovali nov mejnik in ob tej priložnosti odprli fotografsko razstavo s fotografijami Jake Jeraše, Kristjana Stojakovića, Jake Ivančiča in Petra Kleve.

Število ladijskih potnikov se je v enem letu povzpelo še za dodatnih 116.000. »Potniški terminal je naš najmlajši terminal in 12 po vrsti. Je tudi tisti, ki najbolj diha skupaj s Koprom in njegovim mestnim jedrom ter vpliva na turistično prepoznavnost celotne Slovenije,« je poudarila Nevenka Kržan, predsednica uprave Luke Koper. Dvajseto obletnico prihoda prve ladje pa bodo prihodnje leto obeležili z novo zgradbo potniškega terminala, ki bo predvidoma nared do prihodnjega aprila, ko se začne nova sezona križark.

Prva je bila Minerva

»Spominjam se prve potniške ladje v Kopru, to je bila Minerva v lasti družbe Swan Hellenic. Takrat se je ta uspešna zgodba pravzaprav začela in mi smo pri tem sodelovali,« je dejal Janez Maček, predstavnik družbe Atlas Express. Gre za agencijo, ki se ukvarja z organizacijo izletov za potnike križark. Po njegovih besedah si je trg križarjenj po veliki krizi med pandemijo zelo opomogel in je v porastu. Ladje so - za razliko od preteklih let – praktično razprodane in cene turističnih aranžmajev se dvigujejo.

Vicente Amicone, kapitan Norwegian Pearl, tisoče potniške ladje, ki je priplula v Koper. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Maček pozdravlja odločitev za gradnjo pokrite stavbe na potniškem terminalu, saj je po njegovem to nekaj, kar turizem potrebuje - enako kot letališče. Po omejitvi vstopa križark v Benetke - njihovo vlogo vse bolj prevzema Trst, hkrati pa se to pozna tudi Kopru. Slovensko pristanišče še nima ustrezne spremljajoče infrastrukture, da bi se potniki tu lahko tudi vkrcali ali izkrcali, pač pa predstavlja zgolj dnevni postanek.

Priložnost za obisk Slovenije

»Obiskovalci si kljub temu lahko ogledajo najpomembnejše slovenske znamenitosti, vključno s Postojnsko jamo, Škocjanskimi jamami, Ljubljano in tudi Bled ali Posočje,« omeni Mitja Dujc, vodja potniškega terminala. Z gradnjo nove stavbe, ocenjene na tri milijone evrov, bodo začeli takoj po odhodu zadnje potniške ladje v letošnji sezoni - kar bo v začetku novembra. Kot je izpostavil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh, pa si Slovenija prizadeva za trajnostni in odgovorni ladijski turizem. V okviru partnerstva za barcelonsko konvencijo smo se skupaj z drugimi državami podpisnicami zavezali, da bodo od maja 2025 naprej v Sredozemskem morju lahko plule le ladje z nadzorovanimi izpusti žvepla in prašnih delcev (kar naj bi omenjene emisije zmanjšalo za 80 oziroma 25 odstotkov).

Norwegian Pearl, tisoča potniška ladja, ki je priplula v Koper. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Da pozdravlja prihode potniških ladij v Koper, je dejal tudi župan Aleš Bržan, saj obiskovalci popestrijo utrip mesta in spodbudno vplivajo na delovanje lokalov in trgovin v starem mestnem jedru. Kot sta povedala skupaj z direktorico Slovenske turistične organizacije Majo Pak Olaj, je ocenjena poraba ladijskih potnikov povprečno od 120 do 130 evrov dnevno, pri čemer naj bi se tretjino tega steklo v koprsko občinsko blagajno. Pokazalo se je, da se nekateri potniki s križark, ki jih je naša država očarala, pozneje vrnejo tudi na daljši obisk.