Lipica bo d. o. o. v lasti države

Vlada je sprejela predlog novega zakona o Kobilarni Lipica in ga posredovala v sprejem državnemu zboru po rednem postopku. Vsebino predloga je na današnji novinarski konferenci predstavil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Predlog novega zakona o Kobilarni Lipica spet združuje vse dejavnosti na lipiškem posestvu – od kobilarne do gostinstva – pod isto streho. Podobno je bilo urejeno že v preteklosti, a so po stečaju turističnega dela podjetje razdelili na dva dela.

»Na ministrstvu se zavedamo tega največjega bisera turizma. Treba je poskrbeti za lipicance in tradicijo njihove reje, ki je zavarovana z zaščito Unesca,« je dejal minister Han. Omenil je, da so pri pripravi predloga zakona med drugim upoštevali občine, civilne iniciative in strokovna združenja. »S tem zakonom ustvarjamo pogoje za nadaljnji razvoj Kobilarne Lipica in si želimo, da postane največji ponos Slovenije,« je menil.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je predstavil podrobnosti predlagane ureditve. Predlog zakona je tudi že prestal enomesečno javno obravnavo. Skupščina družbe bo Vlada Republike Slovenije, v šestčlanskem nadzornem svetu pa so tudi predstavniki lokalne skupnosti in zaposlenih. Upravo pa bo poleg generalnega direktorja sestavljal še direktor za konjerejo in konjeništvo ter direktor za turizem.

Po Frangeževem mnenju je z novo ureditvijo med drugim jasno definiran javni interes, upoštevana sta oba vidika upravljanja – skrb za dediščino in trženje, družba bo imela nepridobiten značaj ter olajšano bo izvajanje naložb. Nova družba bo državi plačevala tri odstotke prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo kot nadomestilo.

Organizacijsko naj bi združitev potekala tako, da bo trenutna hčerinska družba Kobilarne Lipica pripojena k holdingu, ta pa bo z nadaljnjim korakom preoblikovan v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog zakona je pozdravil tudi župan občine Sežana Andrej Sila, ki je pohvalil predvsem vključenost lokalne skupnosti.

Prihodnji načrti

»Upam, da bo zakon sprejet še do poletja. Gre sicer za posebnost, saj bo po novem Kobilarna Lipica družba z omejeno odgovornostjo, in ne več holding, država pa bo še naprej edina lastnica. Obenem bomo prejemniki javnih sredstev – za dejavnost kobilarne, medtem ko bomo iz tržnega dela plačevali najemnino državi,« je pred časom za Delo pojasnila Tatjana Vošinek Pucer, direktorica Holdinga Kobilarna Lipica.

V Lipici so lani prenovili osrednjo jahalno dvorano, za kar so namenili slabe tri milijone evrov. Zamenjali so več kot 2000 kvadratnih metrov stare azbestne strešne kritine, poslopje jahalnice so energetsko sanirali in v njem predvideli tudi ogrevanje in hlajenje. Dvorana, ki sprejme do 600 ljudi, je prvo predstavo gostila ob odprtju, konec januarja, redni program pa se je začel z aprilom, ko v dopoldanskem času potekajo tudi uradni treningi, ki so na ogled za obiskovalce. Predstave so trenutno na sporedu enkrat na teden – ob nedeljskih popoldnevih, maja tudi ob petkih, v poletnih mesecih do septembra, ko je glavna sezona, pa trikrat na teden, še ob torkih.

Med prihodnjimi načrti, ki se jih nameravajo lotiti še letos, je po besedah direktorice kobilarne bazenski kompleks s centrom dobrega počutja. Poleg prenove obstoječega notranjega bazena je predvidena gradnja novega zunanjega. Naložba, za katero so že pridobili gradbeno dovoljenje, naj bi znašala okoli osem milijonov evrov.