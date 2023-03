Nova tekaška steza prečka posestvo kobilarne

V Kobilarni Lipica so predstavili novo šestkilometrsko tekaško progo, ki je speljana čez konjeniško posestvo in ki so jo prvi tekači že preizkusili minuli konec tedna. To nedeljo pa bo Lipico prečkal 21. mali kraški maraton, ki bo imel start in cilj v Sežani.

Kot so poudarili na predstavitvi, je bilo več kot 90 tekačev navdušenih nad novo stezo, pri ureditvi katere se je kobilarna povezala z zavarovalnico Generali. Na ta način želijo, kot so dejali, svojim gostom ponuditi naraven, aktiven in zdrav način spoznavanja kulturne in naravne dediščine.

Direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek Pucer je poudarila, da v Lipici veliko stavijo na šport – od konjeništva do golfa, ki vsako leto privabi več kot 10.000 igralcev. Z novo stezo, ki je primerna tudi za pohodnike, upajo, da bodo podaljšali čas bivanja v Lipici, obenem pa je primerna tudi za organizacijo športnih dni za šolske skupine. »Proga ustreza vsem rekreativnim tekačem, ne glede na njihovo telesno pripravljenost, saj je dolga 6,3 kilometra in primerna tako za začetnike kot izkušene rekreativce. V okviru celotne trase je le za 40 metrov vzponov, zato jo lahko pretečejo tudi tisti z manj kondicije,« je dejala. Proga je označena in primerna za tek v vseh letnih časih.

Začetek sezone

Za izvedbo 21. malega kraškega maratona so predvidene šestkilometrska, desetkilometrska in 21-kilometrska maratonska trasa. Zadnja prečka Lipico in gre naprej v sosednjo Italijo, skozi Bazovico in Trebče, ter nazaj v Slovenijo skozi vas Orlek in na cilj v Sežano. »Trase so kraško slikovite in so speljane krožno, se pravi, da sta start in cilj v Sežani,« je povedal Niko Zadnik, direktor sežanskega zavoda za šport, turizem in prosti čas. Za nedeljski tek se je prijavilo že 1200 odraslih in 800 otrok. Za otroke bo sicer poskrbljeno tudi s spremljevalnimi dejavnostmi in varstvom za najmlajše. Glede prijav na tekaško prireditev je omenil, da še niso dosegli številk kot pred epidemijo, a je prepričan, da se bo to v prihodnje zgodilo, saj se z rekreacijo ukvarja veliko ljudi, organizirane prireditve pa so za zdaj še nekoliko v upadu. Zamudnikom so omogočili prijave še danes in jutri, po ceni 45 evrov.

Več kot 90 ljubiteljev teka se je na lipiškem posestvu najprej ogrelo. FOTO: Kobilarna Lipica

Župan občine Sežana Andrej Sila je poudaril pomen povezovanja lokalne skupnosti z Lipico. Prepričan je, da je možnosti za sodelovanje še veliko. »V prihodnjih letih bomo razvoju športa v Sežani namenili posebno pozornost. Pri tem vidimo Lipico kot pomembno partnerico, ki bi lahko prispevala k dodatni prepoznavnosti občine kot športno-turistične destinacije,« je povedal. Lipica namreč po njegovih besedah razpolaga z namestitvenimi kapacitetami, ki lahko gostijo tudi najzahtevnejše

športne ekipe. »Pomembne športnike, ki so bili tu na pripravah, je Lipica v zgodovini namreč že gostila,« je navedel in omenil tudi boksarsko legendo Mateja Parlova.

Povezovanje Lipice in Sežane

Župan Andrej Sila vidi možnost navezovanja lipiške športne infrastrukture na lokalno. V neposredni bližini Lipice in Sežane je tudi Živi muzej Krasa, s številnimi kraškimi značilnostmi in izobraževalno-rekreacijskimi potmi. Na robu območja sta najstarejša turistična jama v Evropi, jama Vilenica, ter najbolj slikovita neturistična jama v Sloveniji, Gustinčičeva jama. Globoko pod površjem teče čezmejna reka Reka/Timav. Območje prečkata pohodniška pot Alpe Adria Trail ter Gozdna učna pot Josefa Ressla, ki se začne v Naravoslovnem didaktičnem centru Bazovica in konča prav v Kobilarni Lipica.

Za nedeljski maraton se je prijavilo že 1200 odraslih in 800 otrok. FOTO: Kobilarna Lipica

Velik potencial pa po županovem mnenju predstavlja tudi nova kolesarska pot, ki jo občina Sežana gradi v okviru evropskega projekta Geomob. Ta v prvi fazi povezuje Komen in Sežano, a bi se lahko nadaljevala do Lipice ter naprej do Lokve in Škocjanskih jam, s čimer bi povezala glavne kraške znamenitosti. »Vlaganje v športno infrastrukturo je za občino zelo pomembno, za uspešen razvoj območja kot celote pa so nujne tudi soinvesticije države. Ne nazadnje tudi v bazen v Lipici, ki ga občani močno pogrešamo,« je opozoril. Za konec je še poudaril, da je Kras mogoče obiskati v vseh letnih časih, prav poseben pa je jeseni, ko se odene v svoje značilne mistične barve.