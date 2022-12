Ustanovili so Zamejsko gospodarsko koordinacijo

»Danes bomo z matično državo prvič povezali vse vključene slovenske zamejske gospodarske organizacije,« je ob včerajšnji ustanovitvi Zamejske gospodarske koordinacije v Lipici dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. Dogovor pomeni nadgradnjo sodelovanja znotraj obstoječega združenja Agraslomak, ki že deset let povezuje slovenske zamejske organizacije na področju kmetijstva.

Sporazum s predstavniki zamejskih organizacij je v imenu Slovenije – poleg gospodarskega ministra – podpisal tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Pobuda je prišla iz vrst zamejskih organizacij. V koordinaciji bodo sodelovali Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem in Slovensko-hrvaški poslovni klub, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Italije ter Razvojna agencija Slovenska krajina iz Madžarske.

Minister Han je poudaril, da je slovensko gospodarstvo izrazito izvozno usmerjeno, kar je treba nadaljevati. »Do leta 2026 želimo povečati vrednost izvoza z današnjih 36,5 milijarde evrov na 43 milijard evrov, število izvoznih podjetij z današnjih 26.500 na 28.000 ter zmanjšati zaostanek pri deležu vhodnih tujih neposrednih investicij za drugimi državami Evropske unije in ne nazadnje razširiti slovenske investicije na tujih trgih,« je navedel. Po njegovih besedah Slovenija ustvari kar 30 odstotkov svoje trgovinske menjave s sosednjimi državami, za kar so zelo zaslužne tudi zamejske gospodarske organizacije. »Zamejstvo imamo za naravno gospodarsko zaledje Slovenije,« je poudaril. Minister Arčon pa pričakuje, da se bo z novoustanovljeno koordinacijo okrepila tudi zavest o skupnem slovenskem gospodarskem prostoru, hkrati pa bo to temelj za izmenjavo dobrih praks, krepitev stikov in tudi siceršnje povezovanje.

»Za Slovenijo je to, da Slovenci živijo tudi zunaj meja svoje matične domovine, pravzaprav priložnost, da lahko v ta čezmejni prostor razširi svoje gospodarsko delovanje,« meni Robert Frandolič, predstavnik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta. Ustanovitev Zamejske gospodarske koordinacije je po njegovih besedah korak naprej za sodelovanje, ki sicer že obstaja. »Smo mlada manjšina, ki nima svojih medijev, knjižnic in drugih ustanov, zato je za nas zelo pomembno povezovanje s Slovenci v drugih sosednjih državah in seveda z matično domovino. To je pomembno predvsem z vidika nagovarjanja mladih,« je dejala Barbara Riman, predstavnica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Veseli jo, da se je v podpis dogovora vključilo tudi slovensko gospodarsko ministrstvo, kar kaže na bolj poglobljeno sodelovanje s Slovenci v zamejstvu.