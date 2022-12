Tradicije, ki povezujejo konje in narode

V nadaljevanju preberite:

Na reprezentativni seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine človeštva so s prvim decembrom vpisane tradicije reje lipicancev, ki temeljijo na skupnih standardih iz druge polovice osemnajstega stoletja. Razvili so jih v Kobilarni Lipica in drugih kobilarnah nekdanje avstro-ogrske monarhije. Gre predvsem za priznanje ljudem, ki skrbijo za lipicance in ohranjanje konjeniške kulture v Sloveniji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji, Romuniji in na Slovaškem. Za našo državo, v kateri je sama zibelka lipicancev, pa je ta vpis še posebno pomemben.

»Pri vpisu na Unescov seznam ne gre za vpis lipicanca, pa tudi ne Lipice, avstrijskega Pibra, hrvaškega Đakova ali drugih kobilarn. Gre za vpis človeškega prispevka k nastanku, razvoju in ohranjanju tradicije ter vsega, kar predstavlja vrednoto v povezavi z lipicancem,« poudari Janez Rus, pomočnik direktorice in vodja službe konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica.