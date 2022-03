V Ljubljani poteka stoti petkov protest proti Janševi vladi

Danes ob semdih v jedru Ljubljane poteka že stoti petkov protest »zoper nedemokratično, protiustavno in koruptivno delovanje trenutne vlade«. Protesti redno potekajo ob petkih že skoraj dve leti.

Stoti kolesarski protest. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na tokratni jubilejnem protestu bodo zbrane nagovorila nekdanji predsednik države Milan Kučan, dolgoletni borec za človekove pravice Matjaž Hanžek, Novinarka Jedrt Jež Furlan, umetnik Andrej Rozman Roza in drugi. Med protetsniki je bilo tudi več vidnih članov Levice, med drugimi tudi Luka Mesec.

Kučan je v nagovoru dejal je, da petkovi protestniki s svojimi shodi oblikujejo vizijo Slovenije kot demokratične, pravne evropske države. »Slovenija potrebuje spremembe in tudi novo energijo zanje,« je poudaril. Po njegovih besedah namreč sedanja vlada ruši temelje demokracije.

Milan Kučan FOTO: Črt Piksi/Delo

Z današnjim protestom so protestniki oznanili tudi začetek vseslovenske kampanje Gremo volit. Že v soboto zjutraj pa se bodo pridružili iniciativi Glas Ljudstva, ki bo začela popotovanje po Sloveniji in pozivala ljudi po vsej državi k udeležbi na volitvah.

Protestna ljudska skupščina, ki se je oblikovala ob robu 100 petkovih protestov, je že pred protestom sporočila, da je glavni namen zbiranja petkovih protestnikov boj za človekove pravice, demokracijo in vladavino prava.

Protest pred državnim zborom. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na protestu opozorjajo »na nesprejemljive tožbe in kazni,« ki jih dobiva domnevni organizator protestov Jaša Jenull. Primer obravnava tudi Amnesty International, ki je sprožil mednarodno akcijo in novice o nedemokratičnem delovanju slovenske vlade posredoval mednarodni skupnosti, so sporočili protestniki.