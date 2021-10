Policija znova razpustila protest v Ljubljani

Središče Ljubljane je znova, šestič, prizorišče protestov. Ne na običajnem prizorišču, saj je Trg republike pred Državnim zborom zaradi priprav na nedeljski Ljubljanski maraton povsem ograjen, pač pa na sosednjem Kongresnem trgu.

Protest se je začel ob 15. uri, po prvih ocenah se je na Kongresnem trgu zbralo nekaj tisoč ljudi. V programu je nastopalo več govorcev, ki so si izmenjevali mikrofon in besede, ki so segle od protivladne kritike, prek piva in Napoleona – v čast 200. obletnice kongresa leta 1821, ki je trgu dal ime –, do najrazličnejših tegob, ki tarejo malega človeka, Slovenije v rokah psihopatov iz tujine, teorij zarote, kletvic in vzklikov Jezus Kristus ... Ali neposrednih napotkov Ustavnemu sodišču, kako naj odloči o ustreznosti pogoja PCT.

Program je potekal do okoli 17.30, v njem so se populistične besede mešale s popularno glasbo v razponu od Siddharte in Tomaža Domiclja do Avsenikov. Zatem so prisotne pozvali na pot do Prešernovega trga, kar je množica ob skandiranju »Lopovi, lopovi« tudi upoštevala in se podala na ljubljanske ulice. Program na Kongresnem trgu je sicer potekal mirno. Policisti so ob začetku shoda po poročanju medijev popisali več protestnikov in jim pregledovali vsebino nahrbtnikov in torbic.

Z ljubljanske Policijske uprave so pred protestom opozorili, da znova ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer rediteljska služba, zapore cest, določen program. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Policisti so vse udeležence znova pozvali, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

Trg republike so sicer sodeč po sporočilu policije v celoti ogradili že včeraj, gibanje in zbiranje ljudi bo na tem mestu oteženo do lkonca prireditve. Na trgu bodo postavljeni tudi šotori in ostala oprema, ki je potrebna za izvedbo športnega dogodka.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Ker obstaja možnost, da bodo zaradi poteka neprijavljenega shoda zaprte določene ulice in ceste na območju centra Ljubljane, policija voznikom svetuje, da v času shoda ne opravljajo nenujnih voženj v smeri centra in naj raje uporabljajo obvoze preko Ljubljanskega avtocestnega obroča.