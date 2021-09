V ljubljanskem UKC izbirajo vodstvo

Odločilne izkušnje

Tri direktorice v 53 letih

Dosedanji generalni direktorji v UKC Lubljana. Infografika Delo

Na današnji seji sveta ljubljanskega kliničnega centra (UKC) naj bi bilo znano, kdo bo za prihodnja štiri leta prevzel vajeti ustanove. Pri izbiri strokovnega direktorja svetniki ne bodo imeli težkega dela, saj je edina prijavljena kandidatka sedanja strokovna direktorica. Zaplesti pa se utegne pri odločanju za generalnega direktorja.Preteklo sredo sta se svetu UKC predstavila kandidata za mesto generalnega direktorja: specialistka družinske in specialistka urgentne medicine ter nekdanja predsednica zdravniške zbornice dr., ki se je v preteklosti že potegovala za ta položaj, in sedanji vršilec dolžnosti direktorja, pravnik. Čeprav naj bi bilo dogovorjeno, da bo vajeti največje slovenske bolnišnice prevzel Golobič, je s svojo prijavo štrene zmešala protikandidatka. Kalan Živčečeva je v predstavitvi namreč zdramila misli menda že odločenih kandidatov, ki so zdaj v precepu, komu bodo podelili svoj glas.Pojavlja se vprašanje, ali Jože Golobič izpolnjuje v razpisu zahtevani pogoj o petih letih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja organizacije, vodenja in upravljanja. V njegovem življenjepisu, dostopnem na spletu, namreč ni podatkov o tem, kje in kdaj je pridobil zahtevane izkušnje. Kako pravna služba ljubljanskega kliničnega centra sploh razlaga v razpisu dano dikcijo o petletnih delovnih izkušnjah na primerljivih delovnih mestih? Katera primerljiva delovna mesta so to lahko? »Skladno s sklepom bo pravna služba pripravila mnenje do seje sveta v ponedeljek,« so odgovorili v UKC.Potrdili so še, da so v resnici na razpis za generalnega direktorja prispele tri prijave. Ena prijava je prišla z zamudo iz tujine – torej po prvem odpiranju 16. septembra, a ima žig s pravim datumom, zato so jo dodali naknadno. Kaj bo s tretjim kandidatom, za zdaj še ni znano, bo pa še danes.Danes bo torej imelo odločilno in zelo odgovorno vlogo 11 svetnikov:, predsednik sveta,, dr.(predstavniki ustanovitelja, to je države), dr.(predstavniki zaposlenih),kot predstavnik mesta Ljubljane in Samo Fakin, predstavnik uporabnikov. Ta se edini ni udeležil predstavitve kandidatov za vodilne funkcije.Ne glede na to, kaj bodo svetniki sklenili, bo morala njihovo odločitev potrditi še vlada. Kdorkoli bo izbran, bo pahnjen pred zelo zahtevne naloge, spopasti se bo moral z razpadanjem klinik, pomanjkanjem zdravstvenih tehnikov, skrhanimi odnosi in podobno. Bo osemnajsti direktor po vrsti (če štejemo tudi vse vršilce dolžnosti direktorjev).Kot zanimivost dodajmo, da je imel UKC od leta 1968, torej v zadnjih 53 letih, zgolj trikrat žensko vodstvo:ga je vodila kot generalna direktorica med letoma 2005 in 2009, dr.inpa sta bili le kratkotrajni vršilki dolžnosti direktorice.Pri zasedbi mesta strokovnega direktorja pa od leta 1996 ženske vodijo v razmerju štiri proti tri.