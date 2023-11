V najtežjih trenutkih brez finančnega bremena

Na bolečino ob izgubi bližnjega se je nemogoče pripraviti. Smrt je neizogiben del življenja, ki pa svojcem ne prinese zgolj žalovanja, temveč tudi številne druge skrbi, med drugim tudi pogrebne stroške, na katere v danem trenutku niso pripravljeni. O teh niti ne razmišljamo, preden se s smrtjo ne soočimo sami.

Da tega bremena ne bi pustili zanamcem, lahko za kritje stroškov pogreba poskrbimo sami – s sklenitvijo življenjskega zavarovanja za primer smrti NLB Vita Senior. Pravo življenjsko zavarovanje lahko namreč v bolečih trenutkih, ko se je izjemno težko soočati še s finančnimi skrbmi, postane vaš zaveznik in družini priskrbi finančno varnost, ko je to najbolj potrebno.

Zavarovanje, ki krije stroške pogreba

Vse to je na lastni koži občutila tudi Mojca, ko je nenadoma izgubila svojo ljubo mamo. Niti predstavljala si ni, da jo bo ob neizmernem šoku slovesa zaupnice in prijateljice, ki ji je tolikokrat priskočila na pomoč pri skrbi za njena dva mala otroka, čakala tudi gora birokracije in urejanja dokumentov. Pa tudi finančnih izdatkov, ki si jih z možem, potem ko sta se ravno vselila v novo stanovanje, nista niti predstavljala.

Mojca je šele v tistih težkih trenutkih izvedela, da je imela mama sklenjeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Senior pri življenjski zavarovalnici Vita, in ugotovila, da jim le-ta jamči kritje pogrebnih stroškov, prav tako pa vključuje pogrebno asistenco z informacijami o postopkih, povezanih z organizacijo pogreba.

Stroški povprečnega pogreba hitro dosežejo med 1200 in 1500 evrov. Če prištejemo še morebitne dodatne stroške zapuščinskih postopkov in stroške priprave in ureditve groba, smrt svojce prizadene ne le čustveno, ampak tudi finančno.

Zavarovanje, ki vključuje tudi pogrebno asistenco

Sklenitev zavarovanja, ki je namenjeno vsem v starosti od 55 do 80 let, je preprosta, zanjo ne potrebujete nobenega zdravstvenega vprašalnika ali zdravniškega pregleda. Glede na svojo starost ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete višino zavarovalne vsote, ki vam najbolj ustreza in določite bližnjo osebo, ki bo v primeru smrti lahko prejela izplačilo zavarovalnine in tako poskrbela za plačilo pogrebnih stroškov. Zavarovalnica izplača zavarovalnino že v 48 urah po prejemu popolne dokumentacije ob smrti zavarovane osebe.

Zavarovanje je namenjeno vsem v starosti od 55 do 80 let. FOTO: Depositphotos

Življenjska zavarovalnica Vita je poskrbela tudi za zelo uporabno pogrebno asistenco. S klicem na asistenčni center zavarovalnice so vam na voljo vse potrebne informacije glede postopkov pri pogrebnih storitvah. Tako boste prejeli informacije o postopkih v primeru smrti (mrliški pregled, potrdilo o smrti in vzroku smrti, prijava smrti upravni enoti, obveščanje izvajalca, prevoz pokojnika, priprava pokojnika, upepelitev, izvedba pogreba), o izvajalcih pogrebne dejavnosti, na vašo željo bodo z izvajalcem tudi vzpostavili stik in vas obvestili o postopkih uveljavljanja pogrebnine in posmrtnine.

Razdelite svoja privarčevana sredstva med potomce že za časa življenja

Sicer pa bi morali o finančni varnosti in tem, kako bomo preživljali starost, razmišljati že veliko prej kot ob slovesu bližnjega. Vseeno se številni za varčevanje in oplemenitenje svojih sredstev odločijo šele po odhodu v pokoj – ker svojcem ne želijo pustiti odprtih dolgov, da si priskrbijo dostojen pokop, nekateri pa se odločijo tudi za varčevanje, ki vključuje zavarovanje za primer smrti. Varčevanje z naložbenim življenjskim zavarovanjem NLB Vita Varčevanje + Senior vam omogoča tudi, da svoja ob pokoju privarčevana sredstva z določitvijo upravičencev razdelite med svoje potomce že za časa življenja.

Kaj to pomeni? Vaš potomec oz. tisti, komur boste namenili privarčevano premoženje po vaši polici življenjskega zavarovanja, bo namreč do izplačila upravičen neposredno pri zavarovalnici in mu ne bo treba čakati konca zapuščinskega postopka in dedovanja. Določite lahko tudi poljubno število upravičencev - vaših bližnjih.

Prijazni Vita pomočniki

V hitrem ritmu vsakdanjega življenja največkrat ne najdemo časa za razmislek o tem, kaj nas čaka v jeseni življenja. A kot je na lastni koži in s trpko bolečino občutila tudi Mojca, se življenje lahko v trenutku silovito obrne. Da bi se izognili finančni negotovosti in uživali dostojno starost, se je pametno za naložbo odločiti že danes.

Prijazni pomočniki na ljubljanski tržnici. FOTO: Vita

In prav zato, ker lahko v vsakem trenutku občutite, kako krhko in minljivo je življenje, se ne zazrite le v lastno starost, temveč v svoje bližnje, znance, sosede, mimoidoče … Veliko starostnikov živi skromno in osamljeno življenje, zato že vsaka beseda, pomoč in lepa gesta zakuri iskrico v njihovih očeh.

Zelo življenjska zavarovalnica Vita je tako v novembru pripravila posebno akcijo in organizirala ekipo »prijaznih Vita pomočnikov«, ki starostnikom ponujajo pomoč pri nošenju nakupovalnih vrečk od trgovin do avtobusne postaje in domov. Za rokav jih lahko pocukate na osrednji ljubljanski tržnici in tržnici Koseze.

Prijazni Vita pomočniki na ljubljanski tržnici. FOTO: Vita

Prijazni Vita pomočniki na ljubljanski tržnici. FOTO: Vita

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.