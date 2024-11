V Nami bodo Trboveljčani poslej lahko sodobno nakupovali in morda tudi stanovali

Legendarna trboveljska Nama ima po precej nesrečni »novejši zgodovini«, ko so si jo različni lastniki podajali iz rok v roke tako, da je nazadnje pristala na Heti, slabi banki nekdanje avstrijske banke Hypo Alpe Adria, zdaj novega lastnika: ljubljanski AT Leasing. Lastnik Name je postal lani. Danes so po letih propadanja v njej odprli prvega od novih trgovskih lokalov.

Kot pravi direktor AT Leasinga Tim Dostal, so jim pogajanja z banko vzela kar nekaj časa. Koliko so odšteli za objekt, ki se razteza na 2400 kvadratnih metrih, je poslovna skrivnost, prav tako je preuranjeno govoriti tudi o višini vlaganj, saj so ta šele na polovici. Naj spomnimo, da je Heta leta 2017 za Namo zaman iskala kupca, ki bi bil zanjo pripravljen plačati 1,17 milijona evrov. Leto kasneje je Heta ceno spustila na 700.000 evrov – a tudi za to ceno ni bilo zanimanja za objekt z letnico 1959, v katerem se je do takrat izmenjalo veliko najemnikov, vloženega pa je bilo bore malo.

AT Leasing se je sicer prvotno ukvarjal s poslovnimi najemi vozil, nato pa svoji dejavnosti dodal še nepremičninske investicije. Investicija v trboveljsko Namo je eden njihovih prvih nepremičninskih poslov podjetja AT Leasing, pravi Dostal. Na vprašanje, kaj jih je pripeljalo v Trbovlje – ali so bile to nizke cene nepremičnin – odgovarja: »Še najbolj nas je pritegnila sama zgradba. Glede na to, da je bila zgrajena pred 65 leti, je bila že tedaj dobro zasnovana, tako da smo takoj dobili idejo, kako jo spremeniti v nekoliko bolj moderen koncept oziroma v bolj moderno različico nakupovanja.« Raziskali pa so tudi trboveljski »trg kupne moči«: »Pred leti je v Trbovljah zrasel trgovski center Pilon. Nanj smo se oprli glede povpraševanja in ponudbe na tem območju.«

Najprej maloprodajni del

Nama ob otvoritvi pred 65 leti. FOTO: Arhiv Zmt

Poleg prodajalne NKD, ki so jo odprli danes, bodo v objektu še živilska trgovina hrvaškega trgovca Studenac, ki je pred kratkim kupil šentjursko Keo. Trgovina v Trbovljah bo njihova prva slovenska trgovina. Tudi ta bo vrata odprla še v novembru. V preostali ponudbi bodo še pisarniški material, torbice, potovalke … in oblačila. Čeprav je za gostinski lokal veliko povpraševanja, najemnik še ni izbran. »Osredotočiti smo se morali na maloprodajni del, saj smo imeli pogodbeno določene roke, kdaj moramo prostore predati najemnikom,« razloge pojasnjuje Dostal.

Občina Trbovlje si od prenove Name obeta vsaj dvajset novih delovnih mest.

Leta 1954 je gradbeno podjetje Zasavje nadaljevalo pred leti začeto gradnjo trgovskega doma, ki sta ga projektirala inženirja Franc Martinc in Franc Bele. Projektanta sta si dom zamislila kot veleblagovnico z vhodom z južne strani in s trgovskimi prostori v dveh nadstropjih: zgornja dvorana v dolžini 48 metrov in spodnja 35 metrov dolga, podobno kot ljubljanska NA-MA; z glavne ceste vhod v bife in delikatesno trgovino, od tu stopnice v majhno kavarno in trgovske prostore; v kleteh veliko skladišče. Blagovnica je bila končana leta 1956. Vir: Irena Ivančič Lebar Naše Trbovlje

Stanovanja predvidena v naslednjih fazah

O gradnji osmih stanovanj, ki naj bi jih v zadnjem delu Naminega objekta po podatkih s spletne strani občine uredili v drugi fazi, trgu pa jih ponudili že predvidoma konec prihodnjega leta, v AT Leasingu še ne želijo govoriti, saj nimajo »še nič potrjenega«. So pa v objektu, dodaja Dostal, nekoč stanovanja že bila, tako da stanovanjski del objekta po njegovem ni nekaj novega, pa tudi sicer AT Leasing kot investitor ohranja objekt v nespremenjenih gabaritih.

Poleg panoramskega dvigala, ki zlasti za invalide predstavlja veliko dodano vrednost, bodo dobrodošla novost v središču Trbovelj razširitev dovozne poti do parkirišča, ob katerem je tudi Pošta, in nova parkirna mesta.