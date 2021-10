11.10 Na Novi Zelandiji obvezno cepljenje proti covidu-19 za učitelje in zdravstvene delavce



Oblasti na Novi Zelandiji so danes sporočile, da za večino zdravstvenih delavcev in učiteljev uvajajo obvezno cepljenje proti covidu-19. »Ničesar ne smemo prepustiti naključju, zato postaja obvezno,« je dejal pristojni minister Chris Hipkins. Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci, ki so najbolj izpostavljeni, se morajo z obema predpisanima odmerkoma cepiti do 1. decembra, medtem ko morajo vsi, ki delajo v izobraževalnem sektorju in imajo stik z učenci, dva odmerka prejeti do 1. januarja, odločitev novozelandske vlade povzema francoska tiskovna agencija AFP.



10.33 V nedeljo 186 pozitivnih, štirje umrli



Po podatkih sledilnika za covid-19 so v nedeljo v Sloveniji potrdili 186 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 1012 testov PCR in 5798 hitrih testov. Od testov PCR je bilo tako 18,4 odstotka pozitivnih. Hospitaliziranih je 422 ljudi, od tega 121 na intenzivni negi. Umrli so štirje ljudje.



V Sloveniji je sicer 1.042.739 cepljenih ljudi, kar predstavlja 49,4 odstotka prebivalcev.



Po ocenah NIJZ je v državi 11.667 aktivnih okužb, kar je 95 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 788, kar je šest manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 551 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je štiri manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.



10.15 V Italiji odpravili omejitve za kulturne prireditve



V Italiji so odpravili omejitve za kulturne prireditve. Od danes so lahko kinematografi, gledališča in koncertne dvorane ter drugi prireditveni prostori polno zasedeni, je v četrtek po poročanju nemške tiskovne agencije DPA odločila italijanska vlada. Vsi obiskovalci bodo morali ob vstopu v katero od kulturnih ustanov pokazati potrdilo o cepljenju proti covidu-19, prebolelosti ali negativnem testu na okužbo z virusom sars-cov-2.



8.06 V avstralskem Novem Južnem Walesu za polno cepljene omilili stroge ukrepe



V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales z metropolo Sydney so po 106 dneh zaprtja zaradi okužb z delta različico novega koronavirusa bistveno omilili ukrepe za zajezitev novih okužb. Za ta ukrep so se odločili, ker je več kot 70 odstotkov prebivalcev že prejelo drugi odmerek cepiva proti covidu-19, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Na ravni celotne Avstralije je delež polno cepljenih proti covidu-19 trenutno 62 odstotkov. Lokalni mediji so odpravo zaprtja že pozdravili kot dan svobode. Omilitev ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom sicer velja zgolj za polno cepljene. Ti se bodo lahko odslej na prostem družili v skupinah do 30 ljudi. V notranjosti je dovoljeno zbiranje do deset ljudi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: