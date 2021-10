V NSi bi pogojno pristali na predčasne volitve

Odgovornost za trenutne napete razmere po mnenju prvaka NSi in podpredsednika vladenosi celotna politika. Napovedal je, da se bodo v stranki zavzeli, da bodo v koaliciji stvari, ki dodatno vznemirjajo ljudi, odložili. Kot politikantski pristop pa je označil poskuse izkoriščanja jeze ljudi. Po njegovo bi vsi morala tako koalicija kot opozicija storiti korak nazaj. Volitve pa, da bodo na vrsti kmalu.»Če so predčasne volitve cena dogovora, da v miru izpeljemo predsedovanje in spravimo oba proračuna pod streho, se mi zdi to razumna cena za neko bolj normalno klimo v tej državi, ki bo v korist vseh, ne zgolj koalicije, ampak celotne države,« pa je Tonin komentiral možnost predčasnih volitev. V opoziciji, kjer h volitvam pozivajo že dlje časa, v iskrenosti njegovih besed - tako kot glede besedo predčasnih volitvah - sicer dvomijo.Vse tiste, ki so nezadovoljni z vlado, ukrepi ali trenutno situacijo, pa v NSi pozivajo, naj protestirajo mirno oziroma zoper odločitve vlade uporabijo pravna sredstva. Da je vlada tista, ki ravna nezakonito in neustavno, ko ne izvrši izreka sodbe upravnega sodišča v primeru (ne)imenovanih delegiranih tožilcev, j e sicer izpostavilo vrhovno državno tožilstvo. Tonin je to komentiral z besedami, da »ne drži, da se vlada odloča, katero odločitev sodišča bo spoštovala«, vendar pa da se ni mogoče »vrniti v preteklost«. Sam tudi meni, da bi morali - kljub temu, da je glavna tožilka evropskega javnega tožilstva sporočila drugače - predlagati v imenovanje več kandidatov.Glede STA, kjer dokončna odločitev sodišča glede financiranja še ni znana, pa je Tonin pokazal na direktorja v odstopu in izpostavil spolitiziranosti vprašanja. »Ne bom pristal na splošni narativ, da gre za bojzoper STA, ker na podlagi konkretnih podatkov, ni tako,« še pravi Tonin.Podobna stališča o nujnosti podpisa pogodbe STA z ustanoviteljem so izpostavljali tudi koalicijskih poslanci na izredni seji o financiranju STA. Predlagatelji iz vrst opozicije pa so vztrajali, da ne glede na pogodbo vlado h financiranju STA eksplicitno zavezuje že 66. člen sedmega protikoronskega zakona. »Da se danes v državnem zboru pogovarjamo o tem, da mora vlada spoštovati zakone, je šokantno in v normalni demokratični državi takšne vlade ne bi bilo več,« je izpostavila prvoopodpisanaOd vlade je opozicija želela, da v treh dneh zagotovi financiranje javne službe STA, a je ta predlog priporočil že na četrtkovem matičnem odboru za kulturo ni bil sprejet, zato je že dokočal parlamentarno pot.