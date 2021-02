V pričakovanju postopnega sproščanja ukrepov

7.05 Vlada bo ukrepe predstavila po današnji seji

7.00 Odslej prednostna obravnava za zaposlene v storitveni in trgovinski dejavnosti

​Vlada bo na današnji seji obravnavala spremembe odlokov, s katerimi naj bi po napovedih sprostila nekatere omejitve, ki veljajo za zajezitev epidemije covida-19. Glede na epidemiološke podatke bi lahko sprostila ukrepe, kot velja za prehod v oranžno fazo (izpolnjena sta oba pogoja za prehod: sedemdnevno povprečje okuženih je pod 1000, prav tako se manj kot tisoč covidnih bolnikov zdravi v bolnišnicah).Glede na vladni načrt bi se v oranžni fazi lahko v šole vrnili preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C, na fakultetah bi lahko spet izvajali izpite in seminarje za do 10 ljudi, odprle bi se nekatere dodatne servisne dejavnosti ter trgovine, po načrtu pa bi ta faza že lahko prinesla tudi zbiranje do 10 oseb in odpravo prepovedi prehajanja občinskih meja.Vlada je včeraj odločila, da bodo zaposleni v storitveni in trgovinski dejavnosti, za katere vladni odloki zapovedujejo obvezno testiranje na novi koronavirus, vključeni »v poseben presejalni program, na podlagi katerega bodo imeli prednostno obravnavo na testiranjih«, podobno kot to velja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti in šolnike.