Slovensko stališče do cepiva AstraZenece

Zdaj na vrsti za cepljenje nujne službe

Množično cepljenje proti koronavirusu na Gospodarskem razstavišču. Ljubljana, 12. januar 2021 FOTO: Leon Vidic/Delo

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) je danes objavil zapisnik včerajšnjega sestanka svoje posvetovalne skupine za cepljenje, ki ga je skupina posvetila predvsem uporabi cepiva AstraZeneca; to prispe jutri v Slovenijo. Posvetovalna skupina se je odločila iti po stopinjah Nemčije, Švedske, Finske in drugih držav, ki starejših od 65 let s tem cepivom ne bodo cepile, razen za kroničnih bolnikov in nekaterih drugih, ki ne morejo zapuščati svojih domov, da bi bili cepljeni.Člani skupine predlagajo, da se cepivo AstraZeneca priporoča za uporabo pri osebah starih od 18 do 64 let, ker je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva, piše v zapisniku.Toda: »Ne glede na to se cepljenje s tem cepivom priporoči za cepljenje nepokretnih oseb na domu, in sicer ne glede na starost, saj je to cepivo v nasprotju s cepivi mRNA bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja. Ker za zdaj ni podatkov o učinkovitosti cepiva pri kroničnih bolnikih, se za cepljenje kroničnih bolnikov trenutno bolj priporoča uporaba cepiv mRNA,« piše v zapisniku posvetovalne skupine.V skladu z nacionalno strategijo so naslednja prednostna skupina za cepljenje s tem cepivom nujne službe. Iz epidemioloških razlogov člani posvetovalne skupine priporočajo prednostno cepljenje s tem cepivom za zdravstvene delavce, ki doslej še niso bili cepljeni, za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, institucionalizirane osebe, to so na primer zaporniki in varovanci posebnih zavodov, ki doslej še niso bili cepljeni, zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami, pa tudi druge nujne službe, ki so pomembne za delovanje države in jih bo opredelila vlada.NIJZ bo poslal na ministrstvo za zdravje seznam doslej prejetih pobud za prednostno cepljenje nujnih služb.Člani skupine so razpravljali tudi o možnosti, da bi določene skupine kroničnih bolnikov prišle na vrsto za cepljenje proti covidu-19 skupaj s starostniki, starimi 70 let in več, na primer dementne osebe, osebe z Downovim sindromom, duševno prizadeti in osebe po presaditvah organov, vendar priporočila še niso sprejeli. Glede na zelo omejene količine cepiva trenutno spremembe prioritet niso smiselne, so menili.Cepljenje s cepivom AstraZenece poteka z dvema odmerkoma. Posvetovalna skupina priporoča, da je presledek med prvim in drugim odmerkom cepiva AstraZenece od devet do 12 tednov. Zaščita se predvidoma vzpostavi 21 dni po prvem odmerku cepiva AstraZenece, pri Pfizerjevem cepivu v sedmih dneh, pri Moderninem pa v 14 dneh. Ko je vzpostavljena zaščita, cepljeni osebi v naslednjih treh mesecih ob visoko tveganem tesnem kontaktu ni treba v karanteno.