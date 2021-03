V pričakovanju ukrepov v tretjem valu

9.10 Nemški zdravniki pozvali k dvotedenskemu zaprtju države

8.20 Ryanairovi načrti za poletje

8.15 Na daljavo ...

8.00 Čiščenje v času epidemije

7.30 Strokovna skupina bo neuradno danes predlagala zaprtje države

Zdravniki intenzivne nege v Nemčiji so pozvali k strogemu dvotedenskemu zaprtju države, da bi se tako izognili preobremenjenosti bolnišnic v tretjem valu epidemije covida-19, s katerim se trenutno spopada Nemčija, poroča dpa. Kombinacija zaprtja, cepljenja proti covidu-19 in testiranja na okužbo z novim koronavirusom je potrebna, če se želimo izogniti preobremenjenosti na oddelkih intenzivne nege, je za nemški časnik Rheinischen Post dejal vodja nemškega interdisciplinarnega Združenja za intenzivno nego in urgentno medicino. Nemške politike je pozval, naj glede na hitro naraščanje števila novih okužb z virusom sars-cov-2 nemudoma ustavijo vsako načrtovano odpiranje države.Inštitut Roberta Koch (RKI) je danes objavil največjo sedemdnevno incidenco okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev od sredine januarja v državi, ki je 124,9. Dan prej je bila 119,1.Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair zahvaljujoč cepivom proti covidu-19 pričakuje precejšnje okrevanje letalskega prometa do konca poznega poletja. Medtem ko naj bi v prvem letošnjem polletju letel z okoli 50 odstotkov običajnih zmogljivosti, bi jih lahko od julija do septembra dvignil na 80 odstotkov. Tako je za poletje napovedal okoli 2300 poletov tedensko. Leteti namerava na 480 linijah, med njimi je 26 novih, vključno s tistima med Londonom in grškima otokoma Santorini ter Zakintos.V slogu dogajanja zadnje leto bo danes dan odprtih vrat na Institutu Jožef Stefan (IJS) potekal na daljavo. Obiskovalci bodo lahko v ogledih po programskih sklopih izvedeli marsikaj o atomih, vesolju, čipih, Higgsovem bozonu in drugih področjih vsakdana. Srečali se bodo lahko tudi z roboti ter spremljali eksperimente v okviru Šole eksperimentalne kemije.Na daljavo se bodo svoje znanje preskušali tudi taborniki. Mariborsko taborniško društvo XI. SNOUB Miloša Zidanška letošnje zimsko orientacijsko tekmovanje pripravlja v spletni različici. Prijavljenih je več kot 70 ekip iz vse Slovenije, ki se bodo preizkusile v pravih taborniških, pa tudi nekoliko bolj šaljivih nalogah.V številnih mestih po vsej državi bodo danes ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom potekale tradicionalne spomladanske čistilne akcije. Te so tudi priložnost za osveščanje prebivalstva. Marsikateri organizator opozarja na naraščanje količin odvržene embalaže za enkratno uporabo. Na ljubljanski mestni občini tako opažajo, da je epidemija covida-19 spremenila odnos nekaterih meščanov do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže »za s seboj« ter druženja in popivanja na zelenih površinah so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni, odpadki pa pogosto ležijo na tleh ali ob klopeh.Kakšni protikoronski ukrepi nas čakajo v prihodnjih dneh, bo znano najkasneje do jutri zvečer. Jutri dopoldne naj bi se na povabilo predsednika državena Brdu sestali minister za zdravje, predstavniki političnih strank in strokovna posvetovalna skupina za covid-19.Po informacijah TV Slovenija bo strokovna skupina že na današnji seji vladi predlagala od 12- do 14-dnevno zaprtje države.