V prometni nesreči udeleženih več vozil, del gorenjske avtoceste zaprt

Okrog 6. ure zjutraj se je na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Brnik v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Ena oseba se je telesno poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Gorenjska avtocesta je zaprta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, zaprta sta tudi uvoza Kranj vzhod in Brnik proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kranjem in Vodicami. Na Prometni upravi Kranj so pozvali voznike, naj spoštujejo prometno signalizacijo na kraju in navodila policistov.

Zaradi jutranje konice že nastaja zastoj proti Ljubljani, tudi na obvozu, zato vsem voznikom svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo stanju prometa in zagotovijo primerno varnostno razdaljo.