V Safilu dogovor o višjih izplačilih delavcem

Sindikalist Martin Dular. FOTO: Vukelič Ljubo

Družba Safilo je s sindikati in svetom delavcev dosegla sporazum, ki se nanaša na zaprtje proizvodnega obrata v Ormožu junija letos. Med drugim so se dogovorili o višjih odpravninah in regresu ter dodatnim izplačilom zaposlenih, so danes sporočili iz družbe.Sporazum predvideva višje odpravnine, višji regres za letni dopust, dodatna izplačila za zaposlene v skladu z dogovorjenimi socialnimi merili, jubilejne nagrade zaposlenim, ki jih, če ne bi bilo sporazuma, ne bi prejeli (zaposleni bi bili do njih upravičeni, če bi bili zaposleni do konca leta 2021), poleg tega se je Safilo odpovedal svojim zahtevkom na podlagi odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča do invalidov.v torek sklenjeni sporazum ocenjuje kot uspešen. »Lastniki so upoštevali vse, kar smo predvidevali, torej višje odpravnine, jubilejne nagrade, regres, dogovorili smo se tudi glede socialnih kriterijev, saj sta zaposleni dve materi samohranilki. Za sindikat je to kar velik uspeh, večjih težav z vodstvom v pogajanjih nismo imeli,« je STA danes povedal Dular.Odpravnine bodo po njegovih besedah okoli 20 odstotkov višje, kot jih kot še neobdavčene določa zakon, regres bodo dobili v celotni višini, torej kot če bi delali vse leto (in ne le v polovični višini, ker bodo letos delali pol leta).»Doseženi sporazum je del naše širše strategije, katere cilj je zagotoviti trdno in trajnostno prihodnost Skupine Safilo,« je v sporočilu zapisal izvršni direktor skupine Safilo»Rad bi se zahvalil sindikatom, ki so na konstruktiven način sodelovali pri doseganju sporazuma, katerega cilj je minimalizirati socialni vpliv te težke odločitve, in slovenskim institucijam, s katerimi smo vzpostavili pregleden in konstruktiven dialog,« je dodal Trocchia.Italijanska skupina Safilo je marca napovedala, da bo zaradi načrta za uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu junija letos zaprla proizvodnjo očal v Ormožu. Zaradi tega bo brez dela ostalo 557 zaposlenih.