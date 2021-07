V septembru Desus v klavzuro

Novi predsednik Desusaje za začetek septembra napovedal klavzuro stranke, kjer naj bi spregovorili o nadaljnjih aktivnostih stranke, odnosu stranke in poslancev ter pripravi na volitve v prihodnjem letu. So torej predčasne volitve, do katerih si opozicija želi s konstruktivno nezaupnico, že odpisali? »Mi bomo naredili projekt za volitve, kdaj bodo volitve, pa ni v naši moči,« pravi Jasnič, ki si je pripel tudi zasluge, da je koalicija v predal za zdaj pospravila zakon o nacionalnem demografskem skladu.»Pogovorila sva se, da je sedanji trenutek tako vroč, da bi bilo več škode kot koristi za zakon,« je svoj pogovor v izjavi s predsednikom vladeopisal Ljubo Jasnič, ki vztraja, da bo stranka tudi v jesenski klavzuri zavzela jasno stališče, da zakon o nacionalnem demografskem skladu takšen, kot je, ne more iti naprej. »Ne vem, kaj oni pravijo, jaz sem povedal, kaj misli politična stranka,« pa je Jasnič po izvršnem odboru odgovoril na vprašanje o usklajenosti s poslanci glede nasprotovanja konceptu demografskega sklada. Ne prehitevajmo stvari, je odvrnil na vprašanje, kakšne poteze – če kakšne – bo stranka potegnila, če bodo glasovali v nasprotju s stališči stranke. Če bo zakon o nacionalnem demografskem skladu potrjen – špekulira se sicer, da ga koalicije tudi jeseni iz predala sploh ne bo želela vzeti –, pa Jasnič napoveduje, da bo Desus na referendumu zakonu nasprotoval.»Niti enega vprašanja ni bilo,« je Jasnič odgovoril na to, ali je v stranki kaj razburjenja, ker sta poslanca Desusa podprla izvolitev ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo. Opozicija je to potezo namreč razumela kot znak njihove nadaljnje podpore vladi. »Desus je omogočil digitalizacijo te družbe in to, da prispe denar iz Bruslja. Kadrovska politika pa je stvar vladajoče stranke. Upajmo, da se bo to kdaj tudi spremenilo,« je še odgovoril Jasnič, ki trojici poslancev ni zameril, da se zaradi dopustov niso udeležili izvršnega odbora.Kot smo že poročali, je novi predsednik stranke predlagal menjavo generalne sekretarke –se bo preselila nazaj v poslansko skupino, na njeno mesto pa je Jasnič predlagalnekdanjo podpredsednico Zdusa in nekdanjo državno sekretarko v kabinetu. Na predlog predsednika stranke generalnega sekretarja sicer voli svet stranke. Ta bo predvidoma 12. avgusta povedal, ali bo izvoljena ali ne, je dodal Jasnič.