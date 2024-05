V smučišče bi vlagal tudi lastnik hotela Kanin

V nadaljevanju preberite:

Za vlaganje v Kanin in oživitev smučišča se v zadnjih tednih tako pri vladi kakor v Občini Bovec kot solastnici poleg srbskega vlagatelja, ki ga zastopa nekdanji smučarski as Bojan Križaj, po naših informacijah zanima še konzorcij vlagateljev okoli goriškega poslovneža Ivana Fornazariča. Tako v vladi kot na občini so menda temu krogu vlagateljev bolj naklonjeni. Ali obstajajo možnosti za oživitev smučišča, pa naj bi bilo bolj znano v prihodnjih dneh.