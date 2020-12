V soboto ob 2648 testih 830 okužb, umrlo je še 22 obolelih

Včeraj so na območju Slovenije ob 2648 testih potrdili še 830 novih okužb, je objavila vlada. Ob manjšem številu testov je bil delež pozitivnih znova visok, 31,3 odstotka.Umrlo je še 22 obolelih s covidom-19. Število hospitaliziranih je bilo 1315, od teh 201 na intenzivnih oddelkih. Odpustili so 52 ljudi.Včeraj je število okuženih, ki so v Sloveniji od začetka epidemije marca izgubili boj v covidom-19, preseglo 2000 in po najnovejših podatkih znaša že 2063.​Slovenija ostaja na vrhu svetovne lestvice z največ smrtmi glede na število prebivalcev v časovnem okviru zadnjega tedna, situacija je širše najhujša na Balkanu. Sloveniji sledijo Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Madžarska, Hrvaška, Severna Makedonija in Kosovo.V Sloveniji so doslej potrdili 96.311 okužb. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivnih 20.871 okužb, kar je 279 manj kot včeraj. Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh za soboto znaša 1497,3, kar je za 1,9 odstotka manj kot za petek.