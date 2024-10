V spremembe policijskih pooblastil zgolj s tresočo roko

V nadaljevanju preberite:

Danes so na ministrstvu za notranje zadeve pripravili okroglo mizo o novelaciji policijskih pooblastil pod naslovom Nova policijska pooblastila da ali ne? Za medije zaprte razprave so se udeležili strokovnjaki s področja poznavanja policijskih pooblastil z notranjega ministrstva, ministrstva za pravosodje in iz akademskih voda.

Strinjali so se, da ima policija načeloma dovolj pooblastil za svoje delo, prostor za izboljšanje svojih pogojev dela in s tem tudi učinkovitosti pa so videli zlasti na področju procesne zakonodaje. Želijo si, da bi jim spremembe zakona o kazenskem postopku omogočile uporabo digitalnih in komunikacijskih orodij, s katerimi bi lažje sledili osumljencem.