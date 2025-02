V tem tisočletju ZDA Sloveniji nakazale več kot 130 milijonov dolarjev

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa je ukazala zaprtje vseh uradov Agencije ZDA za mednarodni razvoj (USAID). State Department bo v 30 dneh organiziral vračanje več kot deset tisoč zaposlenih iz tujine, vse nenujne pogodbe bodo takoj odpovedane. Koliko je od ameriških programov imela Slovenija?

V tem tisočletju so ZDA Sloveniji namenile več kot 130 milijonov dolarjev, nekaj tudi iz programa USAID. Sredstva so bila namenjena različnim področjem – od vojaškega usposabljanja in nakupa opreme do podpori zavodu, ki se ukvarja z novinarstvom.

Denar je bil namenjen tudi za jedrsko energetiko, orožje in boju proti kriminalu.

Vojaško usposabljanje in orožarski programi

Največji delež ameriških sredstev je šel v vojaške programe. Slovenija je skozi Program financiranja tujih vojaških sredstev (FMF) prejela daleč največji delež. Ta je bil namenjen nakupu vojaške opreme in tehnike.

USAID je lani upravljal 40 milijard dolarjev Državni sekretar Marco Rubio je prevzel začasno vodenje agencije in poudaril, da bo financiranje projektov mednarodne pomoči prestrukturirano in ocenjeno glede na strateške interese ZDA. Pojasnil je, da USAID ni dobrodelna organizacija, ampak mora služiti ameriški zunanji politiki in varnosti. Zaprtje USAID bo močno vplivalo na humanitarne programe, kot so pomoč pri naravnih nesrečah, boj proti aidsu in nadzor nalezljivih bolezni. Po nekdanjem direktorju agencije Atulu Gawandeju bo zaradi ukinitve ogroženih 20 milijonov ljudi, ki so odvisni od programov zdravljenja. Trump je potezo utemeljil kot del čiščenja neupravičene porabe zveznega proračuna, pri čemer je pohvalil Elona Muska za razkritja domnevnih nepravilnosti v vladnih agencijah. USAID je lani upravljal 40 milijard dolarjev, največ sredstev je bilo namenjenih Ukrajini, Etiopiji in Jordaniji. Nekaj denarja je dobila tudi Madžarska. Orban je danes napoveduje ukrepe proti nevladnim organizacijam, financiranim s sredstvi USAID. Trdi, da so te organizacije orodje političnega vpliva, financirane s ciljem destabilizacije njegove vlade. Orban je ob tem pohvalil Trumpovo odločitev o zaprtju uradov USAID in napovedal sankcije proti vsem, ki prejemajo sredstva iz ZDA. Premier je tudi pozval k »popolni odpravi Soroseve mreže«, obtožujoč ameriškega milijarderja Georgea Sorosa in Bruselj financiranja političnih nasprotnikov. Poleg tega je namignil na možnost madžarskega izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), kar sovpada z novimi sankcijami ZDA proti tej instituciji.

FMF je program, ki ga upravlja ameriško Ministrstvo za zunanje zadeve in zagotavlja nepovratna sredstva za nakup ameriške vojaške opreme, storitev in usposabljanja. Cilj programa je podpreti zavezniške države pri doseganju skupnih varnostnih ciljev ter prispevati k regionalni in globalni stabilnosti.

Slovenija je skozi Program financiranja tujih vojaških sredstev (FMF) prejela daleč največji delež. FOTO: Zvone Vrankar/Slovenska Vojska

Slovenija je bila v okviru tega programa deležna več finančnih injekcij, med drugim leta 2022 približno 47 milijonov dolarjev ter leta 2020 14,7 milijona dolarjev. Ta sredstva so bila namenjena posodobitvi vojaške opreme in krepitvi obrambnih zmogljivosti države.

V zadnjem tisočletju je ZDA Sloveniji v sklopu vojaških in orožarskih investicij nakazala okoli 85 milijonov dolarjev.

Energija in jedrska varnost

Slovenija je v preteklosti prejela finančno pomoč od Združenih držav Amerike na področju energije in jedrske varnosti. Ta sredstva so bila namenjena predvsem izboljšanju jedrske varnosti, razvoju varnostnih standardov ter krepitvi strokovnega znanja in usposabljanja slovenskih strokovnjakov.

Eden izmed pomembnih projektov je bil leta 1999, ko je Slovenija v okviru programa Phare prejela programsko orodje RODOS za analizo razvoja radiološkega onesnaženja v primeru jedrske nesreče.

Slovenija je v preteklosti prejela finančno pomoč od Združenih držav Amerike na področju energije in jedrske varnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Poleg tega je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost sodelovala z ameriškimi partnerji pri sklepanju in izvajanju dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb s področja jedrske in sevalne varnosti. To sodelovanje je vključevalo izmenjavo tehničnih informacij, skupne raziskave ter usposabljanje kadrov.

Leta 2024 je ameriško veleposlaništvo v Sloveniji objavilo projekt »Phoenix«, ki je del programa za prehod s premoga na male modularne jedrske reaktorje (SMR).

Slovenija je to tisočletje s strani ZDA za energijo prejela 18.895.462 dolarjev.

Program mednarodnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja (IMET)

IMET je program, ki omogoča izmenjavo vojaškega znanja in izkušenj med ZDA in partnerskimi državami. Slovenski častniki in podčastniki so v okviru tega programa sodelovali na različnih vojaških šolah v ZDA, kot sta U.S. Army War College in National Defense University.

IMET je program, ki omogoča izmenjavo vojaškega znanja in izkušenj med ZDA in partnerskimi državami. FOTO: Jure Eržen/Delo

Program vključuje tudi tečaje angleškega jezika ter usposabljanja s področja človekovih pravic in prava oboroženih spopadov. Med letoma 2017 in 2022 je Slovenija za ta program prejela nekaj sto tisoč dolarjev letno.

CTFP je pobuda ameriškega Ministrstva za obrambo, namenjena izobraževanju in usposabljanju varnostnih strokovnjakov iz partnerskih držav za učinkovito preprečevanje terorističnih groženj.

Ameriška podpora slovenskemu novinarstvu

Zanimiv primer ameriškega financiranja je projekt »razvoja slovenskih novinarskih zmogljivosti«, kjer je prejemnik sredstev slovenska organizacija OŠTRO. Ta je leta 2023 prejela 100.000 dolarjev za »krepitev neodvisnega raziskovalnega novinarstva«.

Prav tako so bila leta 2022 dodeljena sredstva za transparentnost lokalnih volitev. To je bila, po omenjenih javnodostopnih podatkih, izjema, saj drugih donacij za kakšen podoben namen v tem tisočletju ni bilo.

Varstvo okolja in gozdov

Nenavadno področje, kjer so ZDA vlagale sredstva v Slovenijo, je projekt »gozdnih trendov« za organe pregona. Leta 2023 je bilo za ta namen dodeljenih 530.000 dolarjev, leto prej 397.000 dolarjev. Ta sredstva so bila uporabljena za razvoj orodij, ki pomagajo slovenskim oblastem pri spremljanju in zaščiti gozdnih ekosistemov.

V zadnjih letih je Slovenija prejela finančno pomoč iz Združenih držav Amerike za projekte, povezane z gozdarstvom. FOTO: Vasja Marinič

V zadnjih letih je Slovenija prejela finančno pomoč iz Združenih držav Amerike za projekte, povezane z gozdarstvom. Eden takšnih projektov je bil »Orodja za gozdne trende za organe pregona«, ki ga je financiralo ameriško Ministrstvo za kmetijstvo. V letih 2019, 2021, 2022 in 2023 je bilo za ta namen dodeljenih skupno približno 1,5 milijona dolarjev.

Ta sredstva so bila namenjena razvoju in implementaciji orodij za spremljanje trendov v gozdovih, kar je ključnega pomena za učinkovito upravljanje gozdnih virov in boj proti nezakonitim dejavnostim, kot je nezakonita sečnja. S pomočjo teh orodij lahko organi pregona bolje spremljajo spremembe v gozdnih ekosistemih, kar prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostnemu upravljanju gozdov.

Poleg tega je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z ameriškimi partnerji izvajal projekte, namenjene izboljšanju varstva gozdov in usposabljanju strokovnjakov za uporabo naprednih tehnologij pri spremljanju stanja gozdov.

Projekti za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb

Poleg tega so ZDA v letu 2018 financirale projekt za zmanjševanje tveganj nesreč in vplivov podnebnih sprememb, za kar je bilo namenjenih 358.257 dolarjev. Ta finančna pomoč je označena kot humanitarna pomoč. Financerja sta bila Svetovna meteorološka organizacija in Ameriška agencija za mednarodni razvoj. Kdo točno je denar dobil z javnodostopnih podatkov ni znano.

Slovenijo so zajele hude poplave leta 2023. FOTO: Občina Dravograd

Med manjšimi postavkami financiranja se najdejo tudi programi, kot so tečaji zaznavanja sevanja in preiskovalnih tehnik, pa podpora pri uničevanju konvencionalnega orožja.