V tovarni kemičnih izdelkov v Hrastniku se je vžgala sončna elektrarna

V Tovarni kemičnih izdelkov (TKI) Hrastnik, eni največjih industrijskih obratov v Zasavju, danes ni prišlo do eksplozije nevarnih kemičnih snovi, kot so sprva poročali nekateri viri, temveč do vžiga sončne elektrarne, nameščene na strehi objekta s fosfati.

Direktor in solastnik tovarne Branko Majer je za Delo pojasnil, da je situacija pod nadzorom: »Gre za lokaliziran požar na sončni elektrarni. Ni večje škode, proizvodnja in ostali procesi v tovarni potekajo normalno.« Požar so hitro pogasili, poškodovanih ni bilo.

Vzrok vžiga še preiskujejo. Pristojne službe pa zagotavljajo, da za okolje in prebivalce ni nevarnosti. Oglasil se je tudi župan Hrastnika Marko Funkl in zagotovil, da umik prebivalcev ni potreben, saj požar ni v bližini obrata klora.

Zaradi gostega dima policija okoliškim prebivalcem svetuje, naj zaprejo okna. Cesta pri kraju dogodka je zaprta, policisti pa usmerjajo promet in pozivajo javnost, naj se ne približuje kraju intervencije.