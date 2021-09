08.00 Singapur z največjim izbruhom v zadnjem letu

06.00 V trgovino, k frizerju, k zdravniku ob izjemah le še ob izpolnjevanju pogoja PCT

00.30 Von der Leynova v Strasbourgu o stanju v Uniji po pandemiji

Singapur poroča o največjem porastu primerov covida v enem letu kljub 81-odstotni stopnji precepljenosti, poroča britanski Guardian. Vlada je tako začasno ustavila načrte za ponovno odprtje in ponovno uvedla nekatere omejitve, potem ko so zaradi izbruha različice delta poročali o 837 novih primerih okužbe. To je največji porast števila dnevnih okužb v zadnjem letu, kljub temu da je cepljenih 81 odstotkov celotnega prebivalstva, brez otrok, mlajših od 12 let, je precepljenost 90-odstotna.V torek je bilo v bolnišnici 809 bolnikov s covidom-19. Od tega jih je bilo 75 resno bolnih in so potrebovali kisik, devet pa jih je bilo na intenzivni negi. Po podatkih ministrstva za zdravje je bila večina hudo bolnih bolnikov starejših od 66 let.Čeprav je število resno bolnih bolnikov na splošno majhno, se hitro povečuje. Število bolnikov, ki potrebujejo kisik, se je v nedeljo podvojilo na 54, kar je pomemben pokazatelj pri presoji, ali bi to lahko zdravstveni sistem preobremenilo. Po podatkih zdravstvenega ministrstva so v zadnjih 28 dneh umrli štirje ljudje, vsi so bili necepljeni. Singapur je sicer ena od držav, ki se je s pandemijo najbolje soočala oziroma je ena z najmanj primeri in smrti na svetu. Singapurska vlada pa zdaj tehta izbiro o tretjem odmerku za mlajše odrasle, otroke pa bodo verjetno začeli cepiti v začetku prihodnjega leta. Ta teden bodo s tretjim odmerkom začeli cepiti starejše in tiste z oslabljenim imunskim sistemom.Danes začenjajo veljati obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije covida-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati le mlajšim od 12 let oziroma ob obisku trgovine z živili, drogerije ali lekarne. Izjema bo tudi obisk zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja.Izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bo nujno tako rekoč povsod, tudi za obisk katere koli trgovine z izjemo živilskih, upravne enote, sodišča ali za uporabo javnega potniškega prometa. Na Petrolovih bencinskih servisih bodo izpolnjevanja pogoja PCT pri strankah preverjali še pred točenjem goriva in pred vstopom v prodajalno, so napovedali. Prav tako bodo morali pogoj izpolnjevati vsi zaposleni v vseh dejavnostih. Tisti, ki se testirajo, imajo na voljo PCR in hitre teste, za službo tudi samotestiranje. Veljavnost in tudi uporabnost testov pa je različna. Stroške testov so dolžni kriti delodajalci.Predsednica Evropske komisijebo imela danes na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu govor o stanju v Uniji. V njem naj bi spregovorila o okrevanju po pandemiji, poudarek pa bo tudi na zeleni in digitalni Evropi ter vlogi EU v svetu. Pričakovati je še sporočila glede vladavine prava in svobode medijev. Von der Leynova naj bi glavne poudarke v svojem govoru namenila prizadevanjem za izhod iz zdravstvene krize po pandemiji covida-19, iz primeža katere se Evropa počasi izvija. Med drugim je pričakovati predloge za boljše odzivanje EU na prihodnje zdravstvene grožnje.