V tujini na račun ZZZS opravljenih manj kot 0,1 odstotka storitev

V zdravstveni zavarovalnici (ZZZS) zavračajo kot »neutemeljen in zavajajoč« plaz očitkov, ki so jih predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) na torkovi skupni novinarski konferenci zobozdravnikov izrekli na njihov račun. Ti zavarovalnici med drugim očitajo, da pacientom onemogoča dostop do zobozdravstvenih storitev z omejevanjem števila programov v javni mreži.

Število vseh ambulant v zobozdravstvu, ki jih financira ZZZS, se je v zadnjih šestih letih povečalo za 91.

Kot v imenu ZZZS pojasnjuje Damjan Kos, so v letu 2023 odobrili 2843 vlog za povračilo stroškov specialističnega zdravljenja, nabavo medicinskih pripomočkov in zdravil v drugi državi članici EU in zavarovanim osebam povrnili 1,3 milijona evrov. Največkrat je šlo za storitve s področja orto- in endodontskega zobozdravstva, nevrologije, to je preiskav oziroma testiranja živčne prevodnosti ter kardiovaskularne kirurgije (poseg na ožilju) in oftalmologije (operacije sive mrene). Med nabavljenimi medicinskimi pripomočki po podatkih ZZZS prevladujejo očala, medtem ko se največ vlog za povračilo stroškov nanaša na storitve, opravljene na Hrvaškem ter v Italiji in Avstriji. Kos navaja naslednjo primerjavo: »Vsi izdatki ZZZS za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, so v letu 2023 znašali 3 milijarde evrov, pri slovenskih zdravnikih in zdravstvenih delavcih, denimo, fizioterapevtih, patronažnih sestrah ..., pa smo Slovenci opravili skoraj 30 milijonov obravnav.« V tujini je bilo torej opravljenih na račun ZZZS manj kot 0,1 odstotka storitev v primerjavi s storitvami, ki jih je ZZZS plačala izvajalcem v Sloveniji.

Kot še poudarja Kos, imajo naši zavarovanci pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zavarovanja v republiki Sloveniji in ki jih uveljavijo v drugi državi članici EU na podlagi napotnice izbranega osebnega zdravnika. A to velja praviloma le za specialistično ambulantne zdravstvene storitve, dodaja: »Stroške takšnega čezmejnega zdravljenja zavarovana oseba plača sama, nato pa v Sloveniji zahteva povračilo stroškov.« ZZZS povrne stroške v višini povprečne cene teh storitev v naši državi, a ne več kot znaša dejanski strošek.

Ne morejo pa zavarovanci uveljavljati storitev, ki sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost in ki jih lahko opravi njihov osebni zobozdravnik, temveč samo storitve, za katere je osebni ali napotni zdravnik izdal napotnico. Take so, denimo, endo- in ortodontsko zdravljenje ter oralna kirurgija. Kos navaja: »Predmet povračil torej niso storitve, ki jih zagotavljajo osebni zobozdravniki brez napotnice, ker so te z zakonom izrecno izločene iz postopkov povračil.« S področja zobozdravstva so v ZZZS lani našteli 1504 povračila, od teh 755 s področja ortodontije, medtem ko je bilo na račun ZZZS pri zobozdravnikih v Sloveniji izvedenih 2,8 milijona obravnav.

Sicer pa je treba po mnenju ZZZS dostopnost do zdravnika v Sloveniji izboljšati s krepitvijo javne zdravstvene mreže in ne z zasebno zdravstveno mrežo, kjer bi moral pacient kljub urejenemu zavarovanju še doplačevati.

Zavarovanci so v 2023 prek zdravstvenega zavarovanja za zobozdravstveno dejavnost v Sloveniji namenili dobrih 217 milijonov evrov, kar je skoraj 60 milijonov evrov ali 38 odstotkov več kot v 2018.

Zavarovanci s prispevki ne uspejo več pokriti vseh izdatkov za zdravstvo - zlasti zaradi dvigov plač -, pravijo v ZZZS, zaradi česar bo državni proračun letos za vzdržno poslovanje javni zdravstveni blagajni zagotovil dodatnih 420 milijonov evrov.

»Izjave predstavnikov Zdravniške zbornice, s katerimi promovirajo sistem delnih povračil stroškov v nekaterih zasebnih samoplačniških ambulantah, pri katerih bi lahko storitve plačevali premožnejši pacienti, niso v javno dobro in v dobro pacientov,« zaključujejo v ZZZS.