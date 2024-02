Izjava 'prve' medicinske sestre na noge spravila zdravnike

V nadaljevanju preberite:

Prva dama Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je z izjavo, ki jo je dala za revijo Ona plus 21. januarja na noge spravila zdravniške vrste. In kaj tako spornega je Monika Ažman, tudi državna svetnica, povedala, da v Fidesu menijo, da zgolj opravičilo ne bo dovolj?