V UKC Ljubljana se zelo trudijo reševati težave

Na urgenco Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana iz dneva v dan prihaja več bolnikov. Rekord so dosegli 24. oktobra, ko so v 24 urah na urgenci obravnavali kar 560 bolnikov in poškodovancev. Tudi sicer opravijo okoli 500 obravnav na dan, povprečje zadnjih deset dni je 453 obravnav. Za primerjavo: na začetku leta je bilo desetdnevno povprečje 390 bolnikov in poškodovancev, torej precej manj kot zdaj, pred desetletjem pa 360.

»Ne poznam nobene druge urgence v širši regiji, ki bi obravnavala petsto ljudi v enem dnevu. To je zelo visoka številka,« je dejal dr. Marko Jug, v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana, kirurg, ki poleg direktorskega dela še vedno tudi dežura na urgenci. Ocenjuje, da je UKC na robu in da nadaljnje povečevanje priliva bolnikov na urgenco ni prava pot. »Cilj slovenskega zdravstva ne more biti, da pride na urgenco vsak dan tisoč ljudi. To bi pomenilo, da se je zdravstvo sesulo. Cilj vsakega zdravstva je, da je na urgenci čim manj bolnikov. Urgenca je namenjena nujnim bolnikom in težjim poškodovancem,« je dejal.