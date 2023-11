V večini Evrope od tri do pet minut, pri nas tudi od 10 do 15 ali več

V nadaljevanju preberite:

Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) je del splošne nujne medicinske pomoči (NMP), le da reševalno vozilo nadomesti helikopter. Pri nas imamo helikoptersko reševanje organizirano že dve desetletji, ves ta čas pa strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo treba uvesti organizacijske in tehnične spremembe. Lani je bilo s helikopterji za namen zdravstva izvedenih 544 letov, od tega 472 za nujno medicinsko pomoč.

V večini evropskih držav je standardni aktivacijski čas helikopterja – to je čas od klica do vzleta helikopterja – od tri do pet minut, pri nas pa porabi helikopter za vzlet od deset do 15 minut, včasih še več, so povedali sogovorniki iz prakse. To je absolutno predolgo, ocenjuje dr. Iztok Tomazin, urgentni zdravnik v helikopterski enoti, ki se z organizacijo helikopterskega reševanja ukvarja ves čas na svoji poklicni poti in je na to temo leta 2011 napisal doktorsko disertacijo. A na vse njegovo prizadevanje in prizadevanje skupine drugih strokovnjakov, ki prav tako že dve desetletji poskušajo izboljšati helikoptersko pomoč, se politika zelo slabo odziva.