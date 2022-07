V Vipavski dolini se zaključuje žetev, suša vse hujša

V Vipavski dolini zaključujejo letošnjo žetev. Če so kmetje zadovoljni s povečanimi količinami požetega ječmena, je s pšenico nekoliko drugače. Zaradi nestimulativnih odkupnih cen so posejali manj ozimne pšenice. Suša medtem na kmetijskih površinah že pušča hude posledice, akumulacija Vogršček pa je prazna in ne omogoča namakanja.

»Površine, ki so bile posejane z ozimnimi žiti, so manjše, kot so bile v preteklih letih,« je za STA povedala specialistka za poljedelstvo pri kmetijsko-gozdarskem zavodu (KGZ) Nova Gorica Anka Poženel.

Količine pridelanega ječmena so povprečne do dobre, na nekaterih njivah so pridelali tudi okoli osem ton ječmena na hektar. »Najboljši pridelek so imeli tisti pridelovalci, ki so v februarju pravočasno dognojili, potem pa vemo, da je v marcu suša že močno ovirala rast žit. Vse od tedaj imamo sušo,« je še dejala.

Ječmena suša ni prizadela v rasti, pri pšenici, predvsem pri poznih sortah, pa opažajo manjši pridelek. Manjši pridelek je pri vseh tistih žitih, ki v februarju niso bila dognojena, je povedala strokovnjakinja.

Zaradi premajhnih količin dežja in pomanjkanja vode za morebitno zalivanje bo zelo slaba tudi letina koruze ali pa je sploh ne bo. Poženelova pravi, da je bila že sama setev koruze v suho zemljo, padavin pa je bilo kasneje le toliko, da so semena vzklila. »Sedaj pa rast miruje, tako da pričakujemo zelo majhne pridelke, rastline bodo nizke in predčasno bodo šle v cvetenje. Če dežja ne bo, lahko resnično pričakujemo zelo majhen pridelek,« je dodala.

Letošnja suša je ena hujših v zadnjih letih, posledice so velike, pa je povedala Marta Koruza iz KGZ Nova Gorica. Zaradi prepovedanega zalivanja so ogroženi tudi nasadi zelenjadaric, sadno drevje in celo mladi vinogradi. Starejšim vinogradom se zaradi globoke ukoreninjenosti vinske trte suša še ne pozna, nikakor pa jim ne koristijo izjemno visoke temperature.

Kmetje v Vipavski dolini opozarjajo tudi, da namakanje kmetijskih površin ni mogoče tudi zaradi praznega akumulacijskega jezera Vogršček. Čeprav so ga po dolgih letih popravili, je jezero prazno, saj v zadnjih mesecih ni bilo padavin, ki bi ga napolnile. Zaradi tega propadajo nekateri nasadi, ki so odvisni zgolj od namakanja iz Vogrščka.