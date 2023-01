Zasavje v pričakovanju turistov in zelenih vodikovih tehnologij

Regionalna razvojna agencija Zasavje je bila skupaj s partnerji – HSE, Steklarno Hrastnik, Eles, Plinovodi, Inštitut Jožef Stefan, SRIP – Krožno gospodarstvo - uspešna na razpisu H2Regions.eu, ki dodeljuje pomoč evropskim regijam za razvoj čistih oziroma zelenih vodikovih tehnologij. Zasavje je ena izmed petnajstih evropskih regij, ki bo v letu 2023 upravičena do te pomoči.

Že lani so razvili koncept projekta, s katerim bi v Zasavju vzpostavili dve večji enoti za proizvodnjo zelenega vodika in predlagali načine za lokalno uporabo proizvedenega plina.

Koncept predvideva proizvodnjo okrog 250 ton zelenega vodika na leto, pridobljenega z elektrolizo, pri čemer mora biti proces napajan z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Razvoj zasavskega vodikovega projekta bo podprlo svetovalno podjetje Element Energy iz Velike Britanije. Zasavski regiji bodo v letu 2023 nudili 360 svetovalnih ur oziroma 45 dni za razvoj vodikovega projekta. Cilj svetovanja je izdelana projektna dokumentacija.

Zagorska tematska pot v Bruslju

Sedež Evropske komisije v Bruslju. FOTO: Arhiv RRAZ

Pred dnevi so Zasavci na sedežu Evropske komisije v Bruslju predstavili tudi projekt Pronacul - v luči trajnostnih turističnih destinacij naravne in kulturne dediščine na področju inovativnih pristopov in modelov s poudarkom na razvoju območij Natura 2000.

Povabilu Evropske komisije so se z veseljem odzvali, kot pravijo, ter njenim predstavnikom predstavili dosežene rezultate in učinke projekta, prav tako pa tudi že izvedene in bodoče aktivnosti, ki temeljijo na pilotnih projektih s poudarkom na investicijah s posebnim inovativnim in demonstrativnim značajem. Med drugim so predstavili akcijski načrt občine Zagorje, v sklopu katerega je Agencija vzpostavila tematsko pot, ki v zagorski občini povezuje sedem območij Nature 2000 z Rudarskim muzejem Zagorje.

V Zasavju si po »izhodu iz premogovnih regij« med drugim želijo nadaljnjega razvoja na področju valorizacije in ohranjanja naravne in kulturne dediščine na Jadransko-Jonskem območju pa tudi širše, v kolikor se bo pokazal interes.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je predstavnike Evropske komisije povabila tudi na Mednarodno konferenco o mreženju s področja spodbujanja naravne in kulturne dediščine za razvoj trajnostnega turizma na zavarovanih območjih, ki jo bodo organizirali v marcu.