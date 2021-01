Vdor okužb v dom kljub cepljenju

Cepljeni z lažjim potekom bolezni?

Obalni dom upokojencev Koper se v teh dneh spopada z vdorom okužb z novim koronavirusom. Okuženi večinoma nimajo simptomov bolezni in okužbo prebolevajo brez zapletov. Večina oskrbovancev je bila sicer cepljena z dvema odmerkoma cepiva. Zdravniki v Kopru in Ajdovščini – kjer so imeli na začetku leta prav tako žarišče okužb v domu upokojencev – ljudi pozivajo k spoštovanju zaščitnih ukrepov pred širjenjem epidemije.Po včerajšnjih podatkih je bilo v Obalnem domu upokojencev, v katerem je 179 oskrbovancev, 64 okuženih stanovalcev in 31 zaposlenih. Vdor virusa se je zgodil sredi meseca in število okužb se je v zadnjih dneh močno povečalo. Dva stanovalca sta bitko z virusom izgubila. »Obalni dom upokojencev Koper je vse do 13. januarja letos uspešno kljuboval epidemiji, kar nas je uvrščalo med redke domove, ki jih virus ni prizadel,« je poudarila direktorica doma. Prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu je že dobilo 137 oskrbovancev in 27 zaposlenih, drugi odmerek pa 116 oskrbovancev in štirje zaposleni. Trije stanovalci so okužbo preboleli že pred tem. Med zaposlenimi v domu, ki jih je 190, se je očitno cepila manjšina. Tomažičeva je zagotovila, da se je virus razširil kljub spoštovanju vseh ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kot glavni vzrok pa je navedla asimptomatske okužbe tako stanovalcev kot zaposlenih.»V Obalnem domu upokojencev Koper res zbolevajo oskrbovanci, ki so že bili cepljeni in nimajo težjih kliničnih slik. Vendar je po mnenju epidemiologov še prezgodaj, da bi delali zaključke glede povezave med cepljenjem in asimptomatskimi pozitivnimi osebami,« so povedali na NIJZ. Enako meni direktorica koprskega zdravstvenega doma. »Ta virus je žal zelo nepredvidljiv. To je vse, kar lahko rečem po skoraj enem letu, odkar ga spremljam. Bili so primeri, ko so imeli hude pljučnice mladi ljudje, hkrati pa so nekateri starejši okužbo brez težav prenesli,« je dejalaPodobno izkušnjo so imeli tudi v Domu upokojencev Ajdovščina, na začetku leta, ko so v nekaj dneh po prvem cepljenju s hitrimi testi med 90 stanovalci odkrili 32 okuženih, pri čemer se jih je 27 že cepilo s prvim odmerkom. To so si takrat v domu razlagali s tem, da so se okužili že pred cepljenjem ali da še ni minilo dovolj časa, da bi cepivo prijelo (prvi odmerek tudi ni zadosten). Kakor je potrdil direktor ajdovskega zdravstvenega doma, tudi v ajdovskem domu upokojencev ni bilo večjih zdravstvenih zapletov med večino okuženih.V ajdovskem zdravstvenem domu so včeraj javno opozorili, da se ljudje vedejo premalo zaščitno. »Preveč je druženj in drugega neodgovornega ravnanja,« je izpostavil Stopar. Zdravnicapa je poudarila, da ljudje bodisi ne spoštujejo predpisane karantene ali jo predčasno prekinejo. »Dejstvo je, da živimo na območju, ki ima veliko industrije, zato k nam prihaja veliko tuje delovne sile. Številni so praznike preživeli v domovini, in ko so se vrnili na delo v Slovenijo, je bilo kršitev veliko,« je spet povzel besedo Stopar. Menil je, da so ljudje že naveličani omejitev, zato jih tudi na splošno premalo upoštevajo.»Poglejte naokoli, koliko ljudi nosi maske in kako se vedejo? Čeprav zdravstvena stroka do onemoglosti ponavlja – higiena rok, razdalja, maska, zračenje – je to le malokomu mar,« opaža tudi direktorica koprskega zdravstvenega doma Kolander Bizjakova. »Po vsem tem, kar se nam je zgodilo, se ljudje še niso spametovali. Posledica tega je, da so zdravstvene ustanove preobremenjene in grozi nam, da se ne bodo mogle več odzvati na vse nujne primere. Povprečno se pri desetih odstotkih okuženih zgodijo zdravstveni zapleti in ti potrebujejo oskrbo,« je sklenila.