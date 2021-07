Več kot polovica za referendum

V nadaljevanju preberite:

V svojih odgovorih politika, ki ima pred seboj vedno svojo podobo v javnosti, še bolj enotno kot javno mnenje pritrjuje vprašanju, ali bi o drugem bloku nuklearke v Krškem morali odločati državljani na referendumu.



»Za zdaj ni nobene predispozicije, da bi hiteli do tega,« se je na vprašanje o referendumu odzval infrastrukturni minister Jernej Vrtovec ob izdaji energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke v Krškem, v katerem sam vidi le prvi korak, da se postopki lahko začnejo, ne gre za dokončno odločitev o tej investiciji. Na vprašanje, kdaj bi bil primeren trenutek za posvet z državljani oziroma njihovo odločitev, politika odgovarja različno. Enotno pa se zaklinja, da se nikakor ne bi smela ponoviti zgodba Teša 6, ko so vodilni in takratna vlada v projekt vložili toliko denarja, da se je s tem upravičevalo nadaljevanje projekta.