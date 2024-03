Več tisoč Goričanov bo v nedeljo čakalo na zvok sirene

Po tistem, ko so na območju železniške postaje v Novi Gorici v kratkem času odkrili tri neeksplodirane letalske bombe, so se jih odločili onesposobiti, in sicer to nedeljo, 17. marca, med 8. in 14. uro. Hkrati bodo evakuirali bližnje stanovalce. Enote civilne zaščite pripravljajo vse potrebno za varno odstranitev bomb in za varnost več tisoč prebivalcev.

Spomnimo: prvo bombo so kakšnega pol kilometra severno od železniške postaje našli konec februarja, pod drugim tirom in poldrugi meter globoko v zemlji. Bomba angleške izdelave je tehtala 226 kilogramov, v njej je bilo skoraj sto kilogramov eksploziva in ni bila poškodovana.

Druga bomba, najdena okrog 50 metrov od prve, je bila ameriška, tretja, ki so jo v bližini nekdanjega mejnega prehoda v Solkanu našli pred tednom dni, pa je stokilogramska.

Novogoriški župan Samo Turel je nekaj tisoč prebivalcev, »zajetih v varnostne ukrepe«, na novinarski konferenci pozval, naj že ob prvi sireni, ki bo naznanila nevarnost, upoštevajo vsa navodila in naj se tisti iz prve cone, kjer bo potrebna fizična evakuacija, res umaknejo na varno. Tisti v drugem delu pa naj teh nekaj ur preživijo v svojih stanovanjih oziroma domovih in ne hodijo ven, je dodal.

Občani so v nabiralnike že prejeli natančna navodila, kaj morajo storiti ob evakuaciji.

Varnostna območja Nova Gorica – našli so letalsko bombo. FOTO: Uprava za zaščito in reševanje

Najprej tretjo bombo

Postopek onesposobitve bomb sta predstavila Darko Zonjič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, in Aljaž Leban, vodja oddelka severnoprimorske regije za varstvo pred NUS.

Danes bodo začeli izkop jam za nevtralizacijo in uničenje stokilogramske bombe, sta povedala. »Prva bo na vrsti tretja bomba, ki je tudi najbolj nevarna – to bomo razstrelili,« je dejal Zonjič. Bombo bodo položili v šest metrov globoko jamo, jo pokrili s peskom in detonirali. »Šlo bo za majhen pok,« je napovedal, pri čemer se po njihovih ocenah ne bi smelo zgoditi nič pretresljivega.

Sodelovalo bo 14 pripadnikov NUS in tokrat tudi dva pripadnika bombne enote.

Drugo, ameriško bombo, bodo poskušali nevtralizirati.

Kot je zagotovil Aljaž Leban, bodo bombe uničili na dva načina: »Eno z detonacijo, dve z razvijanjem.« Če bo šlo brez zapletov, bo intervencija končana v treh do štirih urah. »Največ časa bomo porabili pri prvi bombi, varnostni čas po detonaciji pa traja še pol ure. Če nam uspe, da vse bombe odstranimo, bo sirena ljudem povedala, naj se vrnejo na svoje mesto,« je zaključil Leban.

Ogroženo območje se vleče v dolžini 600 metrov

Simon Vendramin, vodja evakuacije, je povedal, da ocena ogroženosti zajema približno 600-metrski pas in da so izvedbo evakuacije uskladili tudi z italijansko stranjo.

Vplivno območje na slovenski strani je razdeljeno na dve območji: na rdeče, ki je od mesta najdb oddaljeno do 400 metrov in kjer bo veljala popolna evakuacija. Iz tega območja se bodo morali ljudje umakniti že do 9. ure. Za vse, ki nimajo kam, bodo pripravili zbirno mesto in vse potrebno za začasno nastanitev v stavbi mestne občine.

05 33 50 107 telefonska številka štaba civilne zaščite za vse, ki bodo potrebovali pomoč pri evakuaciji

Za vse, ki bodo potrebovali pomoč pri evakuaciji, so odprli telefon štaba civilne zaščite na številki 05 33 50 107.

Letalska bomba, ki so jo ob zemeljskih delih izkopali v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje v Novi Gorici julija 2023. FOTO: Darko Zonjič

Ljudje, ki jih bodo evakuirali, bodo morali na svojih domovih zapreti okna, spustiti roloje, ugasniti gospodinjske aparate, luči in zakleniti. Priporočljivo je, da do 9. ure v nedeljo odstranijo tudi vsa vozila iz 600-metrskega območja in poskrbijo za živali.

V drugem območju zaklanjanja, od 400 do 600 metrov velikem pasu, ljudje lahko ostanejo na domovih, med izvajanjem intervencije pa se bo prepovedano gibati na prostem. Neposredno nevarnost bo naznanila sirena. Sam začetek bo zaznamoval enominutni zavijajoči zvok sirene, preklic nevarnosti, ko se bodo prebivalci lahko vrnili domov, pa polminutni enolični zvok sirene. Ta se bo oglasil predvidoma do 14. ure.

Na italijanski strani se bo evakuacija začela ob 7. uri.

Območje bodo nadzorovali z droni, sicer pa bo med intervencijo zračni prostor nad njim zaprt.

Za prekrškarje tisoč evrov globe

Sejad Jušić, načelnik Policijske postaje Nova Gorica, je zagotovil, da so policisti za nedeljo nared. »Naš primarni namen ni izvajanje represivnih ukrepov, temveč opozarjanje. A kdor ne bo upošteval odredbe civilne zaščite o omejitvi gibanja na območju intervencije, bo storil prekršek, najnižja predpisana globa zanj pa je tisoč evrov,« je še poudaril.

V veliki dvorani novogoriške občinske stavbe bo v nedeljo za občane organizirana tudi morebitna psihološka pomoč.

Na tem območju so med drugim zaznali tudi dvanajst topovskih izstrelkov, ki jih bo treba odstraniti v prihodnje. Težave jim pri tem povzročajo jaški ter kup kablov in cevi, za katere ni nihče vedel, da so tu.