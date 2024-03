V nedeljo, 17. marca, bo potekala čezmejna evakuacija

Iz novogoriške občine so sporočili, da bo zaradi onesposobitve treh najdenih neeksplodiranih letalskih bomb na območju novogoriške železniške postaje v nedeljo, 17. marca, potekala čezmejna evakuacija, na slovenski in italijanski strani.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so datum potrdili pristojni z obeh strani meje na današnjem sestanku na prefekturi v Gorici (I), potem ko so jim slovenski predstavniki civilne zaščite predstavili stanje in potrebne ukrepe. Tokrat bo zadnjo najdeno bombo zaradi poškodovanega vžigalnika treba nadzorovano razstreliti na mestu najdbe. Novogoriški župan Samo Turel je pri tem dejal, da je prepričan, da bo vse potekalo po načrtu in usklajeno na obeh straneh meje, tako kot je vse uspešno potekalo že zadnje poletje ob prvem tovrstnem primeru.

Evakuacija bo predvidoma potekala med 8. in 14. uro. Od 8. ure zjutraj dalje bo na območje evakuacije in na območje zaklanjanja veljala prepoved vstopa, evakuacija pa bo potekala do 9. ure. Med 9. in 10. uro bo potekalo preverjanje pristojnih, ali je na območju evakuacije morebiti ostala še kakšna oseba. Ob 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Odločitev so sprejeli na skupnem sestanku pristojnih z obeh strani meje pod vodstvom novogoriškega župana Sama Turela in goriškega prefekta Raffaela Ricciardija v sosednji Gorici (I). FOTO: MO Nova Gorica

Kot so sporočili, bodo najprej onesposobili stokilogramsko bombo, ki so jo našli nazadnje. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bo treba razstreliti na mestu najdbe. Za ta namen bodo pirotehniki izkopali šest metrov globoko luknjo, kamor bodo premestil bombo, jo zavarovali z zaščitnim materialom in zasuli.

Nato jo bodo nadzorovano razstrelili pod zemljo. Ta postopek so potrdili tudi predstavniki italijanske vojske, ki so bili navzoči na sestanku na goriški prefekturi. Nato bo sledila onesposobitev ameriške letalske bombe in nato najprej najdene angleške letalske bombe, ki pa ne bosta razstreljeni. Drugo in tretjo bombo bodo pirotehniki poskusili onesposobiti na mestu najdbe in varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje.

Vsi prebivalci, ki živijo na območju evakuacije in zaklanjanja, bodo v prihodnjih dneh v poštne nabiralnike prejeli podrobna navodila o evakuaciji in zaklanjanju. Za vse dodatne informacije lahko prebivalci pokličejo na tel. št. 05/ 33 50 107 (Štab CZ MONG) vsak dan, tudi v soboto, med 9. in 14. uro.

Za prvo območje zapovedana popolna evakuacija

»Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 2306 oseb, bo zapovedana popolna evakuacija. To območje sega na slovenski strani meje do 400 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 3478 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe med 9. in predvidoma 14. uro morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. To območje sega na slovenski strani meje med 400 in 600 metri oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale tudi z droni, in to tako na slovenski kot na italijanski strani. Navzoče bodo tudi pristojne osebe. Kljub temu da bo območje evakuacije popolnoma izpraznjeno, bo na njem za varnost ustrezno poskrbljeno tako s prisotnostjo policije kot pripadnikov služb zaščite in reševanja. Na italijanski strani meje bodo vzpostavili zgolj območje evakuacije, in sicer v pasu 600 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb,« so zapisali.