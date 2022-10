Večina upravičencev bo denar dobila 2. novembra

Prihodnji mesec bo država gospodinjstvom, ki se preživljajo z nizkimi dohodki, izplačala enkratni energetski dodatek po zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ocenjujejo, da ga bo letos dobilo 63.000 upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter 13.500 dohodkovno šibkejših kategorij invalidov.

Za samske osebe bodo namenili po 200 evrov, za par brez otrok 314 evrov, za vsakega otroka pripada 118 evrov, kar pomeni, da bo na primer enostarševska družina z enim otrokom dobila 318 evrov, dvostarševska z dvema otrokoma 550 evrov. Družina z mladoletnimi otroki bo kot drug ukrep za premagovanje draginje poleg tega dobila še skoraj podvojen otroški dodatek prihodnje tri mesece.

Po koledarju, ki ga je objavilo MDDSZ, bodo vsem z veljavno odločbo za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek energetski dodatek nakazali 2. novembra. Prav tako bodo 2. novembra dodatek dobili vsi s pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter so upravičeni do socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Za 10. november je predvideno izplačilo za upravičence do nadomestila za invalidnost po zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Posamezniki, vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije, s prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, bodo energetski dodatek dobili 2. decembra.

Za invalide 1. kategorije po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine, pa bodo izplačilo izvedli 60 dni od vrnitve izjave, ki jim jo bo v izpolnitev poslal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.