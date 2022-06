Večje povpraševanje po zdravstvenih letovanjih

V nadaljevanju preberite:

Število otrok, ki so izkoristili možnost za zdravstveno letovanje, je zaradi epidemije in zaprtja družbe v preteklih dveh letih upadlo. Zdaj pa je ravno zaradi posledic epidemije otrok, ki bodo potrebovali letovanje več, ponudnikov, ki tako letovanje nudijo, pa manj v primerjavi z letom 2019. Številni upravičenci do teh letovanj so za poletne počitnice že ostali praznih rok oziroma so postavljeni v čakalne vrste.